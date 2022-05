Der Informatiker Edward A. Lee forscht in den USA an der Universität von Kalifornien in Berkeley seit Jahrzehnten zu künstlicher Intelligenz. Er geht davon aus, dass Maschinen Entscheidungen treffen, die für Menschen manchmal nur sehr schwer erklärbar sind. Der Experte im Gespräch mit der futurezone.

futurezone: Viele Menschen vertrauen Computern eher als Menschen. Können Maschinen wirklich bessere Entscheidungen treffen?

Edward A. Lee: In den vergangenen 15 Jahren gab es bahnbrechende Erfolge, um spezielle Probleme mit der Hilfe von neuronalen Netzen zu lösen. Aber Computer gehen ganz anders an die Sache heran als Menschen. Sie sind beim algorithmischen Denken viel besser, aber sie können im Anschluss oft nicht erklären, wie sie zu einer Entscheidung gelangt sind.

Was heißt das in der Praxis?

Maschinen verwenden Milliarden von Funktionen, rechnen viele Dimensionen zusammen und verarbeiten sehr viele Daten, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Die Maschine bringt etwa den Ukraine-Krieg auch mit Elektronen oder Protonen in Zusammenhang.

Es gibt EU-Gesetze, die vorsehen, dass jede Entscheidung, die ein Computer trifft, nachvollziehbar sein muss. Und Sie sagen gerade, dass das gar nicht möglich ist?

Ich weiß, das ist etwa in der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) so vorgesehen. Aber sehr viele dieser Rechtswerke sind nicht durchsetzbar. Es gäbe aber eine Lösung: Wir müssten künstliche Intelligenz trainieren, uns ihre Entscheidungen so zu erklären, dass wir auch etwas damit anfangen können.

Das klingt einfach, ist es aber nicht?

Es wurde nur noch nicht gemacht. Im Prinzip gibt es aber eine Technik, die man dafür einsetzen könnte. Diese ist bei den Forschenden zu künstlicher Intelligenz sehr bekannt, denn man hat sie etwa dazu eingesetzt, um bei Maschinen die Treffergenauigkeit bei Bildern zu erhöhen. Doch das könnte auch bei Argumenten und Erklärungen funktionieren. Man lässt zwei künstliche neuronale Netzwerke gegeneinander antreten, indem man sie mit möglichen Argumenten füttert und am Ende können diese dann erklären, welches Argument sie aus welchem Grund mehr überzeugt hat.

Menschen haben darauf aber keinen Einfluss mehr, oder?

Genau das ist der Fehler, den viele Menschen begehen. Sie glauben, dass ein Programmierer komplett kontrollieren kann, was ein Computer tut. Das ist einfach nicht wahr. Programmierer*innen können mit einigen Befehlen in den operativen Prozess eingreifen, aber das Ergebnis, das dann am Ende herauskommt, können sie nicht vorhersagen. Das ist eine komplette Überraschung.