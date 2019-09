Wenn Computer Vorurteile haben

Wie kann man solche Probleme verhindern?

Es ist unter anderem essenziell, dass Berechnungen von Computerprogrammen nachvollziehbar gemacht werden. Betroffene Menschen müssen darüber Bescheid wissen, dass ein maschinelles System hinter einer Entscheidung steht und wie eine Entscheidung zustande gekommen ist. Wir fordern daher ein Vermummungsverbot für algorithmische Systeme. Man muss Betroffenen auch die Möglichkeit geben, sich gegen automatisierte Entscheidungen zu wehren.

Oft ist nicht klar, wer für eine Entscheidung verantwortlich gemacht werden kann.

Einfluss und Verantwortung wird oft verwechselt. Programmierer haben großen Einfluss auf die Gestaltung der Software-Systeme, aber sie sollten nicht unbedingt die Verantwortlichen sein. Die Entscheidung, welche Ziele ein System erfüllen soll, liegen nicht in den Händen einzelner Programmierer. Die liegt in der Führungsetage, die strategische Entscheidungen trifft. Doch gerade dort ist oft kein Verständnis dafür da, wie die Systeme funktionieren. Das kann dazu führen, dass Verantwortung abgeschoben wird auf deren Komplexität des Algorithmus. Verantwortlichkeiten müssen früh im Prozess festgelegt und transparent gemacht werden.



Ein Forscherteam der ETH Zürich hat sich etwa 84 Dokumente mit ethischen Leitlinien von Unternehmen angesehen, die für KI festgelegt worden sind. Bringen solche etwas?

Natürlich ist das erst einmal positiv, weil dadurch ein Grundbewusstsein entsteht, aber es kommt, wie überall, auf die Details an. Wenn den Leitlinien die Substanz fehlt und sie vor allem aus Buzzwords bestehen, ist das ein Hindernis für ihre Umsetzung. Wir haben selbst die sogenannten „Algo.Rules“ entwickelt, die für alle Personen gelten, die am Entwicklungsprozess beteiligt sind. Programmierer und Designer ebenso wie Führungskräfte und die Personen, die die Systeme einsetzen. Hier haben wir auf Kriterien geachtet, die überprüfbar sind.

Brauchen wir neue Gesetze?

Es kommt darauf an. Neue Grundrechte brauchen wir nicht, sondern hier müssen wir die Durchsetzung der Bestehenden gewährleisten. Hierfür sind klare Regeln nötig, die weiter gehen als eine freiwillige Selbstverpflichtung von Unternehmen. Die Datenschutzgrundverordnung ist ein erster wichtiger Schritt, aber nicht ausreichend, weil digitale Assistenzsysteme beispielsweise nicht darunterfallen. Hier gibt es Nachbesserungsbedarf.

Diskriminierung ist im Zusammenhang mit Computersystemen immer wieder ein großes Thema. Hilft es gegen Diskriminierung, wenn mehr Frauen an der Programmierung von Algorithmen beteiligt werden?

Wir brauchen auf jeden Fall mehr Diversität in der Tech-Branche. In großen Tech-Firmen ist der Anteil an weiblichen IT-Fachkräften unter 20 Prozent und 70 Prozent der Mitarbeiter sind weiß. Es gibt bereits viele unterschiedliche Beispiele, die verdeutlichen, was passiert, wenn weiße Männer als Default-Einstellung genutzt wird. Nehmen wir die Crash-Test-Dummys her: Über Jahrzehnte hatten Frauen höhere Chancen, bei Autounfällen zu sterben, weil nur Crash-Test-Dummys eingesetzt wurden, die mit Blick auf Größe und Gewicht Männern entsprachen. Das hat lange gedauert, bis es aufgefallen ist. Diversität alleine kann aber nicht die Lösung sein, sondern ist nur ein Teil davon.

Was für Lösungen gibt es noch?

Die Chancen und Probleme sind divers, so auch die Lösungen. Wir brauchen einen Kompetenzausbau auf allen Ebenen, die Stärkung von Kontrollinstitutionen, die Überarbeitung rechtlicher Rahmenbedingungen bis hin zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte über den Einsatz von algorithmischen Systemen. Gerade der öffentliche Sektor ist ein sensibler Bereich, weil Menschen amtlichen Entscheidungen nicht entgehen können. Dort sind die Transparenzforderungen besonders hoch und ein Outsourcing der Systementwicklung an privatwirtschaftliche Organisationen kann der Umsetzung der Transparenzpflichten im Weg stehen. Es braucht hier auf jeden Fall unabhängige Prüforganisationen und Beschaffungsstandards, die Kontrolle ermöglichen.