Was macht ein Algorithmus? Zehn Fragen und Antworten

Wo kommen Algorithmen zum Einsatz?

Fast überall und oft, ohne dass man es merkt. Algorithmen kontrollieren etwa den Satzbau beim Schreiben in einem Office Dokument. In Navigationssystemen sind sie dafür verantwortlich, dass uns der kürzeste Weg angezeigt wird – oder auch Alternativen, wenn uns diese Auswahl nicht gefällt. Beim Online-Dating treffen Algorithmen häufig eine Vorauswahl der potentiellen Partner, das Programm „matcht“ zwei Personen, die sich dann treffen. Bei Netflix macht ein Algorithmus Filmvorschläge.

Auf Facebook, Twitter oder Instagram entscheiden Algorithmen, welche Nachrichten, Bilder oder Tweets wir in unseren Newsfeeds zu sehen bekommen. Das bedeutet etwa, wenn unsere Freundin Sabine etwas auf Facebook postet, wird uns das nicht automatisch angezeigt, sondern ein Computerprogramm bestimmt, ob wir diesen Inhalt überhaupt automatisch zu sehen bekommen, ohne ihr Profil zu besuchen.

Algorithmen bestimmen online überhaupt sehr häufig, was für Inhalte wir zu Gesicht bekommen und immer häufiger bestimmen sie auch den uns angezeigten Preis für bestimmte Produkte. Dasselbe, das uns mit Freundin Sabine auf Facebook passiert, findet nämlich etwa auch mit personalisierter Werbung und Angeboten statt. Unser Klick-, Such- und Kaufverhalten wird von Programmen analysiert, um uns im Anschluss personalisierte Werbung oder bestimmte Angebote zu präsentieren. Maximilian sieht daher vielleicht ganz andere Inhalte online wie Margarethe, oder er bekommt bei der Buchung eines Fluges einen anderen Preis als Margarethe.

Gibt es auch besonders heikle Bereiche, bei denen Algorithmen entscheiden?

Banken setzen Algorithmen etwa ein, um zu berechnen, ob jemand kreditwürdig ist, oder nicht. Versicherungen setzen sie ein, um festzulegen, wer wie viel Prämie zahlt.

In Europa gibt es bisher noch nicht viele Länder, bei denen staatliche oder staatsnahe Stellen Computerprogramme zur Entscheidungsfindung etwa über Förderungen oder Sozialleistungen einsetzen. Doch die Anzahl wächst. In Österreich kommen Algorithmen etwa zum Einsatz, um die Arbeitsmarktchancen von Arbeitslosen zu bewerten. Auch in den Niederlanden gibt es eine Software, die automatisch potentielle Sozialbetrüger herausfiltern soll.

In den USA kommen schon zahlreiche Computerprogramme bei Entscheidungsfindungsprozessen zum Einsatz. Etwa auch, wenn es darum geht, zu beurteilen, ob ein Straftäter auf Kaution freigelassen werden soll oder ob die Gefahr, dass er rückfällig wird oder untertaucht, zu groß ist.

Doch auch in Österreich gibt es „Predictive Policing“, also Polizeiarbeit, die sich auf Vorhersagen von Computerprogrammen stützt. So wird etwa anhand von Daten die Anzahl der Dämmerungseinbrüchen in bestimmten Gebieten ermittelt. Ist eine Häufung von Einbrüchen zu bemerken, werden Personen gewarnt.