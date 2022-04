Wie Apps für eine bessere digitale Welt aussehen

Smartphone-Apps sind einer der häufigsten Formen, wie Menschen mit dem Internet interagieren. Sei es zum Buchen oder Planen einer Reise, zum Nachsehen, wie das Wetter am nächsten Tag wird, zum Lesen seines Lieblingsmediums oder zum Kommunizieren mit seinen Freunden und Familie: Apps begleiten uns im Alltag. Doch nicht selten sammeln die Apps viel mehr Daten über uns, als sie für ihre Anwendung eigentlich bräuchten.



Manchmal gibt es vermeintlich harmlose App-Angebote wie QR-Code-Scanner, die im Hintergrund heimlich Informationen mitlesen, die nicht für sie bestimmt sind. Auf vielen Android-Geräten sind außerdem Apps vorinstalliert, die nicht zwingend für grundlegende Funktionen erforderlich sind (sogenannte „Bloatware“) und Daten an Drittfirmen übertragen.

Qualitätslabel erwünscht

Diese Praxis ist alles andere als ethisch in Ordnung. Die Bürgerrechtsorganisation epicenter.works hat im Rahmen des Wissenschafts- und Forschungsförderungsprogramms „Digitaler Humanismus“ der Stadt Wien untersucht, wie Apps und die Smartphone-Infrastruktur aussehen müssten, wenn sie ethisch, datenschutzfreundlich und nachhaltig umgesetzt würden.



„Es müsste eine Art Qualitätslabel für Apps geben, über das konkret in Symbolen ausgedrückt wird, was die Apps mit den Daten machen, ähnlich wie bei Lebensmitteln“, erläutert Thomas Lohninger, Geschäftsführer von epicenter.works, der futurezone. „Neben einer Kennzeichnung, ob eine App sich fair verhält, braucht es auch Warnsymbole, wenn Nutzer*innendaten in die USA übermittelt werden, oder an Drittfirmen weitergegeben werden“, so Lohninger. Ein derartiges Gütesiegel dürfe nicht wie bei Lebensmitteln nur die Produkte hervorheben, die sich an bestehende Gesetze halten. „Wir wollen, dass Nutzer*innen mehr Informationen bekommen, als sie bisher haben“, sagt Lohninger.