iOS 14.5: Wie ihr App-Tracking am iPhone verhindert

Wenn ihr Apps die Verwendung des App-Tracking ganz verbieten wollt, müsst ihr nach einem Update auf iOS 14.5 in den Einstellungen unter dem Menpunkt "Datenschutz" nachsehen, was bei euch bei "Tracking" eingestellt ist. Bei mir war das Tracking von Apps standardmäßig abgedreht, doch es ist unklar, ob dies bei allen Nutzern bereits der Fall ist.

App-Anbieter*innen können euch per Pop-up eine Aufforderung schicken mit „Erlaubst Du [App], Deine Aktivitäten in Apps und auf Webseiten anderer Unternehmen zu verfolgen?“ Wenn diese Aufforderung erscheint, kannst du entweder „Ask App Not to Track“ (App bitten, nicht zu tracken) auswählen, was jeglichen Zugriff auf deine Werbekennung blockiert oder „Allow“ (Zulassen), was der App den Zugriff auf die Informationen für Tracking-Zwecke erlaubt.

Apps, denen ihr die Nutzung per Pop-up erlaubt habt, solltet ihr danach in den Einstellungen bei "Datenschutz" im Menü "Tracking" aufgelistet sehen.

Was getrackt wird und wer was dagegen hat

Eine durchschnittliche App hat heutzutage in der Regel rund 6 Tracker eingebaut. Das gilt für alle Apps, von Menstruations-Tagebüchern und Dating-Apps, bis zu Wetter-Apps. Was diese Apps für intime Daten sammeln und mit wem sie diese teilen, haben wir mehrfach ausführlich berichtet. Die Ad-Tech-Industrie, die diese Daten zusammensetzt, teilt, sammelt und monetarisiert, ist 227 Milliarden US-Dollar schwer.



Bei Firmen wie Facebook, dessen Geschäftsmodell stark auf personalisierter Werbung basiert, kam die Initiative von Apple weniger gut an. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hatte Apple etwa vorgeworfen mit dem Feature nur eigene Geschäftsziele zu verfolgen. Apple argumentierte, dass „Privatsphäre ein Menschenrecht“ sei und die Nutzer*innen selbst entscheiden dürfen, mit wem sie ihre Daten teilen - und mit wem nicht.

App Store zeigt an, was die Apps sammeln

Noch ein Tipp: Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr seit kurzem auch Informationen über die jeweiligen Apps vor dem Download abfragen. App-Anbieter müssen beim erstmaligen Einreichen oder einer Aktualisierung ihrer Anwendung auch ein sogenanntes „Datenschutzlabel“ im App Store veröffentlichen.