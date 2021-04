iPhone und iPad: Das ist neu in iOS 14.5

So können etwa Nutzer*innen, die über ein iPhone verfügen, welches mit Face-ID ausgestattet ist, nun über die Apple Watch ihr Smartphone entsperren, wenn sie eine Maske tragen. Mit der Apple Watch lässt sich das Face-ID-iPhone ganz einfach verwenden, ohne einen Code eingeben zu müssen. Das Ganze gilt allerdings nur für das Entsperren des iPhones. Bezahl-Anwendungen können auf diese Art und Weise nicht durchgeführt werden. Ergo: Um Apps im App Store zu erwerben, oder Apple Pay zu benutzen, ist nach wie vor Face-ID notwendig, kann aber in den Einstellungen geändert werden.

Apple hat am Montagabend iOS und iPadOS 14.5 offiziell zum Download freigegeben. Das Update steht nun für alle iPhones ab Version 6 und 6 Plus sowie für alle iPads ab der 5. Generation sowie iPad mini 4 zur Verfügung. Die neue iPhone-Version bringt zahlreiche Neuerungen mit sich.

Emojis sind für viele Menschen wichtig, wenn es darum geht, neue Updates zu installieren. Auch dieses Mal sind neue Emojis beim Update dabei. Besonders erfreut dürften Paare sein, denn es gibt ein Emoji-Paar, das sich küsst und ein Paar mit Herz. Weitere neue Emojis sind Gesicht ausatmend, Gesicht mit Spiralaugen, Gesicht in Wolken verhüllt, Herz in Flammen, verbundenes Herz und Frau mit Bart. Welche weiteren Emojis es gibt, könnt ihr selbst entdecken. Neu im Bereich Emojis ist auch, dass sich diese nun auch am iPad suchen lassen.

Siri-Stimme zur freien Auswahl

Auch bei der Sprachassistentin Siri gibt es Neuigkeiten. Sie hat nicht mehr nur eine voreingestellte weibliche Stimme. Nutzer*innen können die Stimme bei der Ersteinrichtung des Geräts selbst auswählen. Für diejenigen unter euch, die das Gerät auf Englisch nutzen, stehen zudem weitere, neue Siri-Stimmen zur Verfügung, die natürlicher klingen sollen als die bisherigen Stimmen.



Siri unterstützt zudem mit iOS 14.5 auch FaceTime-Gruppenanrufe. Dadurch wird es einfacher Anrufe mit mehreren Kontakten zu initiieren oder Siri zu bitten, einen FaceTime-Gruppenanruf zu starten. Zusätzlich zu ankommenden Nachrichten kann Siri ab sofort auch eingehende Anrufe über AirPods oder kompatible Beats-Kopfhörer ankündigen. Auch das Anrufen von Notfallkontakten wird mit Siri einfacher, wenn iPhone Besitzer*innen Hilfe benötigen und nicht in der Lage sind, selbst einen Anruf zu tätigen.

Karten-Feature vorerst nur in den USA

Nutzer*innen in den USA bekommen ein Feature hinzu, das sehr praktisch ist: Sie können in Apple Maps einen Unfall melden oder Radarfallen entlang ihrer Route, und zwar auch ganz einfach via Siri. „Da vorne ist ein Unfall“ an Siri diktieren und schon berücksichtigt Apple das für die nachfolgenden Nutzer*innen. Vorfälle können auch von Beifahrer*innen über „Report an Issue“ in Karten gemeldet oder entfernt werden. Bei uns gibt es diese neuen Karten-Features allerdings noch nicht.