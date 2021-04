Mondly

Die Sprachlern-App Mondly setzt hauptsächlich auf kurze Übungen, die uns stetig voranbringen sollen. Mit momentan 41 angebotenen Sprachen gehört die Anwendungen zu den größeren Anbietern. Bei sämtlichen Kursen können Ausgangssprache und die zu erlernende Sprache frei gewählt werden. Im Angebot enthalten sind unter anderem Englisch, Spanisch und Französisch aber auch Japanisch, Arabisch, Ungarisch oder Tagalog.

Nachdem wir unsere gewünschte Sprache ausgewählt haben, gilt es noch eine Schwierigkeitsstufe zu wählen. Mondly unterscheidet hier zwischen Anfängern, Personen mit durchschnittlichen Sprachkenntnissen und Fortgeschrittenen. Mondly setzt auf verschiedene Aufgabentypen, um die verschiedenen Lerntypen gleichermaßen zu bedienen und das Sprachspektrum gut abzudecken.

So müssen manchmal Worte erkannt werden, während an anderer Stelle Sätze konstruiert werden müssen. Spannend ist auch der integrierte Chatbot, über den Alltagskonversationen geübt werden können. Die Bestellung in einem Restaurant lässt sich so beispielsweise simulieren, außerdem wird die Aussprache des Erlernten geübt.

Mondly ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Für den vollen Funktionsumfang ist ein Abonnement ab 3,99 Euro pro Monat notwendig.