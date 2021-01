Die besten Passwort-Manager für iOS und Android

Um erst gar nicht in Versuchung zu kommen, ein schwaches Passwort zu verwenden, empfiehlt sich deshalb der Einsatz eines Passwort-Managers. Dank automatischem Ausfüllen und Synchronisation müssen wir uns nicht mehr als das Masterpasswort für unseren Manager merken und haben sämtliche Einträge immer und auf allen Geräten griffbereit.

Wer heutzutage durch das Internet surft, kommt kaum um sie herum: Passwörter. In vielen Fällen schützen sie uns nicht nur vor kleinen Ärgernissen, sondern auch vor massiven Gefahren. Egal ob E-Mail, Online-Banking oder Gaming-Account, wer sicher sein möchte, braucht ordentlich Passwörter. Sichere Passwörter für zig Seiten zu erstellen und sich diese auch noch zu merken, ist aber fast unmöglich.

1Password

Als einer der beliebtesten Hersteller hat sich über die Jahre 1Password etabliert. Der Passwort-Manager überzeugt seine Nutzer durch ein zeitgemäßes Design und viele kleine Funktionen, die das Verwalten von Passwörtern und anderen wichtigen Daten komfortabel machen. 1Password war lange Zeit ein reiner Offline-Manager, in den vergangenen Jahren wurde die Software aber immer stärker in die Cloud verlagert.

Mittlerweile synchronisiert 1Password sämtliche Daten verschlüsselt mit der hauseigenen Cloud, außerdem wurde die Software auf ein Abo-Modell umgestellt. Zwar gibt es noch immer eine Offline-Version, die einmalige gekauft werden kann. Wie lange diese aber noch angeboten bzw. unterstützt wird, ist unklar. Zu den wichtigsten Features von 1Password gehört der Watchtower, der uns über Sicherheitslücken bei von uns genutzten Diensten informiert.

Ein Reisemodus verhindert außerdem die Synchronisation von einzelnen Einträgen, um bei Reisen in fremde Länder die Herausgabe von Daten an die Behörde zu verhindern. Sowohl die On-, als auch die Offline-Variante kann vom Windows PC bis zum iOS-Smartphone synchronisiert werden. Die Offline-Variante beschränkt sich hier aber auf die Nutzung von Dropbox und einen nur eingeschränkt nutzbaren WLAN-Server.

1Password ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.