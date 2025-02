Deutsches Start-up will Stromerzeugung aus Kernfusion revolutionieren

Das Münchner Start-up Proxima Fusion und seine Partner haben ein Konzept für ein kommerzielles Fusionskraftwerk vorgestellt, mit dem man tatsächlich in der Praxis Strom erzeugen können soll. Eine entsprechende Studie wurde in der Fachzeitschrift Fusion Engineering and Design veröffentlicht. Proxima Fusion ist ein Spin-off des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP) .

Wendelstein-Weiterentwicklung

Das neue Konzept baut auf den Ergebnissen des Wendelstein 7-X (W7-X) Experiments in Deutschland auf. Dabei handelt es sich um die weltweit größte Fusionsforschungsanlage vom Typ Stellarator, die am IPP in Greifswald gebaut wurde.

Stellaris sei der erste auf einem QI-Stellarator basierende Kraftwerksentwurf, der alle wichtigen physikalischen und technischen Einschränkungen gleichzeitig erfülle, wie es in der Presseaussendung heißt. Die Konstruktion soll demnach bereits komplett praxistauglich sein.

Der Plasmaring soll dabei einen Durchmesser von weniger als 10 Metern aufweisen. Die geplante Leistung soll etwa 2,7 Gigawatt betragen, was in etwa mit 2 konventionellen Kernkraftwerken vergleichbar ist. Laut Proxima Fusion will man bis 2031 einen ersten Demonstrationsreaktor in kleinerem Maßstab bauen. Bis dahin kann man sich auf der Webseite des Start-ups eine interaktive Visualisierung des Reaktors ansehen.