Neue Bauweise soll Fusionsreaktoren deutlich billiger machen

Ihr Reaktor MUSE nutzt statt teuren, komplex geformten Elektromagneten, handelsübliche Haushaltsmagnete. Sie bauten damit einen Reaktor des Typs Stellarator . Bei dieser Bauweise wird ein Magnetfeld erzeugt, das wie ein in sich verdrehtes Band geformt ist. Es hält das Millionen Grad heiße Plasma in der Schwebe, das ansonsten den Reaktor zerstören würde.

Kühlschrankmagnete statt teurer Maßanfertigungen

Normalerweise werden Elektromagnete für Stellaratoren speziell angefertigt. Das System lässt kaum Raum für Abweichungen zu, weshalb die Fertigung der Elektromagnete besonders exakt sein muss. Das macht sie teuer. Sie brauchen zudem Strom, um das Magnetfeld zu erzeugen.

Die verwendeten Magnete hingegen brauchen weder Strom noch müssen sie für jeden Reaktor individuell gefertigt werden. Laut dem Forschungsteam sind die gleiche Art Permanentmagnete, die auch Fotos am Kühlschrank festhalten. Verpackt in einer Verkleidung aus dem 3D-Drucker erzeugen sie ein Magnetfeld, das stark genug ist, um das Plasma in Zaum halten.

➤ Mehr lesen: Kernfusion: Weltweit größter Reaktor nimmt Betrieb auf