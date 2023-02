Fusionsreaktor Wendelstein steigert Energieumsatz um das 17-fache

Der Fusionsreaktor Wendelstein 7-X im deutschen Greifswald hat einen Rekord aufgestellt. Das Experiment konnte ein Plasma 8 Minuten lang aufrechterhalten und einen Energieumsatz von 1,3 Gigajoule (361 Kilowattstunden) erzielen. Das ist 17 Mal mehr als der bisherige Rekord.

Mehr Leistung im Plasma

Im vergangenen Herbst wurde der Stellarator nach 3-jährigen Umbauarbeiten wieder in Betrieb genommen. In dieser Zeit wurde er mit einer Wasserkühlung der Wandelemente und einem verbesserten Heizsystem ausgestattet. Dieses kann doppelt so viel Leistung in das Plasma einkoppeln wie zuvor.