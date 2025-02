iPhone-Diktiersoftware verwechselt "Rassist" mit "Trump"

Der iPhone-Hersteller Apple will das Problem nun schleunigst beheben, wie es von einem Sprecher heißt.

Apple arbeitet an der Behebung eines Fehlers in seiner Spracherkennungssoftware, nachdem Nutzer in sozialen Medien berichtet hatten, dass das Wort "Racist" teilweise als "Trump" transkribiert wurde. Davon berichtet unter anderem die BBC.

