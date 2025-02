"Alles steht still, es herrscht Chaos": Stundenlanger Blackout in Chile

In Chile sorgte am Dienstag ein großflächiger Blackout dafür, dass Mobilfunknetze ausfielen, Pendler festsaßen und das öffentliche Leben im südamerikanischen Land fast komplett zum Stillstand kam. 90 Prozent des Landes wurden durch den Mega-Blackout in Dunkelheit versetzt, während die Stromversorger alles daransetzten, das Stromnetz wieder zum Laufen zu bringen.

➤ Mehr lesen: Mit diesem Heimtrainer erzeugt ihr bei einem Blackout Strom

Auf den gigantischen Blackout war das Land nicht vorbereitet, und die Regierung verhängte den Notstand, berichtet AP. Bis Mittwochmorgen war es den Bürgern verboten, ihre Häuser zu verlassen. Im ganzen Land rückten Tausende Soldaten aus, um die Einhaltung der Ausgangssperren zu gewährleisten.