Video zeigt Beinahe-Kollision zweier Flugzeuge auf US-Flughafen

Eine Passagiermaschine steuerte gerade eine Landebahn an, als plötzlich ein Privatjet auf die darauf rollte.

Am Dienstagmorgen konnte der Pilot einer Southwest-Maschine nur mit einem geschickten Durchstartmanöver eine Kollision mit einem Privatjet verhindern. Der Southwest-Flug sollte gegen 8:50 Uhr Ortszeit planmäßig auf dem Chicago Midway International Airport landen, als plötzlich ein Privatjet, eine Bombardier Challenger 350 , ohne Genehmigung auf die Startbahn rollte.

Laut FlightRadar24 näherten sich die beiden Maschinen auf 625 Meter an, bevor die Southwest-Maschine das Durchstartmanöver ausführte und damit einen Crash verhinderte. Danach flog das Passagierflugzeug in etwa 76 Metern Höhe über dem Boden.

Passagiere wurden informiert

Derzeit werden die Vorfälle am Flughafen in Chicago genauer untersucht. Die Passagiere des Southwest-Linienflugs sollen von den Ereignissen auf dem Rollfeld nur wenig mitbekommen haben, da der Pilot das Manöver professionell und routiniert durchführte. Sie wurden jedoch darüber informiert, dass sich die Landung aufgrund des anderen Flugzeugs auf der Landebahn verzögerte.

CNN berichtet, dass es in jüngster Zeit häufiger zu solchen gefährlichen Situationen kam: 2 Flugzeuge sind kürzlich in der Nähe des Flughafens Washington in der Luft zusammengestoßen, 2 weitere Maschinen sind andernorts abgestürzt.

Zwischen Januar 2023 und September 2024 untersuchte die Sicherheitsorganisation National Transportation Safety Board (NTSB) insgesamt 13 Vorfälle mit Rollfeldverletzungen. Diese reichten von harmlosen Fällen bis hin zu solchen, in denen eine Kollision nur knapp verhindert wurde.