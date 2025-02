Google durchsucht dein Android-Handy jetzt auf Nacktbilder

In den Chats von Smartphone-Nutzern sammelt sich alles Mögliche. Nicht selten sind darunter auch freizügige Bilder, die man nicht unbedingt mit Google teilen möchte.

Still und heimlich hat Google für jedoch seit Oktober 2024 genau eine solche Funktion mit einem Android-Sicherheitsupdate (ab Android 9) eingeschleust. Die Funktion ermöglicht es Google, Nacktbilder als solche zu identifizieren, wie ZDNet herausfand.

➤ Mehr lesen: Smarte Matratzenauflage späht seine Nutzer aus

Android will Nutzer schützen

Viel wurde Android-Nutzern nicht über das „SafetyCore“-Update mitgeteilt. In einer Nachricht für Entwickler stand nur, dass es sich dabei um eine „Android-Systemkomponente handelt, die eine datenschutzfreundliche, geräteinterne Schutzinfrastruktur für Apps bereitstellt.“ Mit dieser Info konnten selbst Entwickler nicht viel anfangen.

Erst später erklärte Google, was es mit dem Update auf sich hatte – ohne SafteyCore direkt zu erwähnen. Der Dienst ermöglicht es bei Google Messages, dass Nacktbilder, die einem zugesendet werden, unkenntlich gemacht werden. Der Nutzer muss daraufhin explizit zustimmen, um das Bild anzusehen. Außerdem warnt Google Android-Nutzer damit vor dem Versenden eines Nacktbildes und klärt über mögliche Risiken auf.

➤ Mehr lesen: Erpressung mit Nacktbildern von Kindern und Jugendlichen steigt

Google-KI analysiert Bilder

Zwar versprach Google gleichzeitig, dass die Funktion „keinen Zugriff auf Ihre Bilder“ habe und nicht verständigt werde, dass Nacktheit erkannt wurde. Die in der Software enthaltene KI ist allerdings in der Lage, sensible Inhalte zu erkennen, zu analysieren und zu filtern.

Das Unternehmen behauptet zudem, dass die Filterung auf dem Gerät stattfindet und „SafetyCore keine Daten an externe Server schickt“. Doch das bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Dienst nicht mit anderen Google-Servern kommuniziert – und möglicherweise meldet, dass ein Nutzer sensible Bilder aufnimmt, was darauf zu sehen ist und vielleicht sogar, welche Personen abgebildet sind.

➤ Mehr lesen: Dieses Tool zeigt, was Googles KI aus euren Fotos herausliest

Ohne Zustimmung der Nutzer

Viele Android-Nutzer, die sich im Netz an Diskussionen über das fragwürdige Update beteiligten, bemängelten auch, dass sich das Update automatisch installiert hat – ohne nach Zustimmung zu fragen. Man muss Google natürlich zugutehalten, dass man Nutzern helfen will, einen besseren Umgang mit Nacktbildern zu finden. Allerdings greift der Technologiekonzern damit auch stark in die Privatsphäre der Nutzer ein.

Man kann den Dienst jedoch deaktivieren – allerdings berichten einige, dass er sich nach einer gewissen Zeit wieder von selbst installiert.

So deaktivierst du SafetyCore: