Sextortion: Wiener Forscher gehen sexueller Erpressung im Netz auf die Spur

Laut einer Studie des deutschen Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik gehörte Sextortion 2023 zu den 3 größten Online-Bedrohungen . In Österreich meldete die Helpline „Rat auf Draht “ von 2022 auf 2023 einen Anstieg der Anrufe zu diesem Thema um 30 Prozent. Die US-Bundesbehörde FBI spricht von einer “ eskalierenden Bedrohung ”.

Sextortion , die sexuelle Erpressung im Internet, entwickelt sich zunehmend zu einem globalen Problem. Dabei nutzen Täter intime Fotos oder Videos, um Opfer – häufig junge Männer – unter Druck zu setzen. Meist beginnt alles mit vermeintlich harmlosen Flirts auf sozialen Medien oder Dating-Portalen und endet in psychisch belastenden Erpressungen .

Spur des Geldes

Die erpressten Geldsummen werden meist in Form von Kryptowährungen gefordert bzw. oft auch bezahlt. Die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) kooperiert nun mit Forschern vom Wiener Complexity Science Hub (CSH), um der Spur des Geldes besser zu folgen.

Mithilfe des Analysetools GraphSense untersucht der CSH in Wien unter Leitung von Bernhard Haslhofer die Transaktionen. GraphSense ist eine Kryptoasset-Analyseplattform, die vom Complexity Science Hub Vienna (CSH) in Zusammenarbeit mit dem AIT Austrian Institute of Technology entwickelt wurde. Es ermöglicht visuelle Untersuchungen von Transaktionen und tiefgehende Analysen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Identifikation von ungewöhnlichen Transaktionsmustern.

Wenige Gruppen an Tätern

Bei der Analyse von Sextortion-Zahlungen zeigt sich, dass die globale Bedrohung durch Sextortion von vergleichsweise wenigen Gruppe an Akteuren ausgeht. Eine Analyse von 4,5 Millionen Sextortion-E-Mails zeigte, dass die Fälle auf nur 96 Kampagnen und 12.533 Bitcoin-Adressen zurückgeführt werden konnten.

In Bayern wurden zwischen Januar 2021 und Juli 2023 insgesamt 1.793 Fälle registriert, von denen fast 97 Prozent miteinander verbunden waren. Das CSH arbeitet eng mit den bayerischen Strafverfolgungsbehörden zusammen, um den Geldfluss zu verfolgen und Täter zu identifizieren. Die hohe Fallzahl und das Datenvolumen überfordern herkömmliche forensische Methoden, weswegen automatisierte Ansätze wie mit GraphSense essenziell sind, wie es vom CSH heißt.