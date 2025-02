Handyhülle im Blackberry-Stil gibt es jetzt auch für Android

Dadurch, dass die Tastatur außen liegt, schafft man mehr Platz auf dem Bildschirm . So braucht man keine riesige Pop-up-Tastatur mehr, die den halben Bildschirm einnimmt. Gleichzeitig wird das Smartphone durch die Hülle aber etwas größer und sperriger, was die Aufbewahrung umständlicher machen kann.

Laut Clicks können Android-Nutzer ihre Geräte über eine begleitende App mit der Hülle synchronisieren und so einrichten, dass die Hülle ihren Bedürfnissen entspricht. Man kann etwa Shortcut-Tasten mit verschiedenen Funktionen belegen. Die Tasten sollen dank einer Metall-Dom-Bauweise ein besonders taktiles Feedback liefern. Außerdem sind sie hintergrundbeleuchtet, sodass man mit der Hülle auch in dunklen Räumen tippen kann.

In der Hülle ist ein QWERTY-Keyboard integriert, mit dem man Text eintippen und navigieren kann, berichtet LifeHacker . Gleichzeitig schützt sie das Gerät, wenn es auf den Boden fällt.

Ab jetzt bietet Clicks die außergewöhnliche Hülle auch für eine Reihe von Android-Handys an, darunter das Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Samsung Galaxy S25 und das Moto Razr+ (2024). Bisher war die Clicks-Hülle für alle iPhones der 15er- und 16er-Reihe verfügbar sowie für das iPhone 14 Pro und das 14 Pro Max.

Auf der Technikmesse CES sorgte eine iPhone-Hülle mit integrierter Tastatur 2024 für reges Interesse. Mit der Hülle von Clicks lassen sich Smartphones im Nu in eine Art BlackBerry verwandeln.

Die Hülle gibt es in verschiedenen Farben.

Laden durch die Hülle

Wer sein Smartphone aufladen will, muss die Hülle nicht extra entfernen. Sie hat einen USB-C-Anschluss, über den man das Handy laden kann. Je nach Modell gibt es die Hülle in verschiedenen Farben – für das Google Pixel etwa in Gelb und Schwarz. Diese Hüllen sollen ab Ende April ausgeliefert werden und kosten ab 95,95 Euro.

Beim Motorola Razr+ kann man zwischen Blau und Schwarz wählen, geliefert wird diese Hülle ab Ende Mai. Für das Galaxy S25 gibt es Rotbraun und Schwarz. Diese Hüllen sollen ab Juni verkauft werden. Für das Motorola und das Galaxy kosten die Hüllen momentan 47,95 Euro, später sollen sie aber teurer werden. Vorbestellungen für alle Modelle werden bereits angenommen. Hüllen für das iPhone gibt es ab 129 Euro.