Trailer für BlackBerry-Film veröffentlicht

Das BlackBerry galt lange Zeit als ein bahnbrechendes Mobiltelefon und war ein Wegbereiter seiner Art. Seit Ende August 2020 werden keine BlackBerry-Smartphones mehr verkauft, seit 4. Jänner 2022 funktioniert das Betriebssystem BlackBerry OS nicht mehr.

Seine Geschichte und die der kanadischen Softwarefirma Research in Motion wird nun im neuen Kinofilm „BlackBerry“ erzählt. Er basiert auf dem Buch „Losing the Signal: The Unhold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry“, das 2015 erschienen ist.