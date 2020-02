Aus für Blackberry-Smartphones

Comeback?

Ob BlackBerry nun gänzlich von der Bildfläche verschwinden wird, ist unklar. Der Bruch könnte entweder das endgültige Aus bedeuten, oder BlackBerry plant ein geheimes Comeback, wie TheNextWeb spekuliert.

Das Unternehmen hat The Verge zufolge aber auch andere Produktionspartner – die Output ist allerdings begrenzt. Unter anderem habe BB Merah Putih vor rund drei Jahren ein einziges BlackBerry-Handy in Indonesien herausgebracht, Optimus Infracom hingegen einige Modelle in Indien, Sri Lanka, Nepal und Bangladesch. TCL-BlackBerry-Geräte wurden in vielen anderen Regionen vertrieben.