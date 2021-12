Es ist vorbei: BlackBerry OS funktioniert ab 4. Jänner nicht mehr

Aus für Handys und Software

BlackBerry Limited - so der korrekte Name des Unternehmens - konzentriert sich bereits seit längerem auf Cybersecurity. Das Consumer-Hardware-Geschäft mit Mobiltelefonen wurde verkauft und an TCL lizensiert. Die Handy-Software-Sparte wurde eingestellt.

Das letzte Mobiltelefon, das von BlackBerry selbst entwickelt wurde, war das BlackBerry KeyOne aus dem Jahr 2017. Es lief übrigens unter Android 7.1. Von da an wurden die BlackBerry-Handys von TCL entwickelt und produziert. Wirklich durchsetzen konnte sich aber keines dieser Smartphones. 2020 lief die Lizenz aus und BlackBerry-Handys waren Geschichte.