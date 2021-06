BlackBerry KEYone mit klassischer Tastatur vorgestellt

Das Modell „KEYone“, das am Samstagabend präsentiert wurde, ist das erste neue Gerät, seit Blackberry Entwicklung und Produktion der Telefone komplett in die Hand der chinesischen Firma TCL gelegt hat. Es läuft wie die anderen jüngsten Blackberrys mit Googles Android und nicht mehr mit dem hauseigenen Betriebssystem.



Dank zusätzlicher Software sei das „KEYone“ aber „das sicherste Android-Telefon auf dem Markt“, sagte TCL-Chef Nicolas Zibell kurz vor Beginn der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress in Barcelona. TCL war bisher unter anderem als Hersteller von Smartphones unter der Marke Alcatel bekannt.