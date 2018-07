BlackBerry Key2 im Test: Eine unerwartete Liebeserklärung

Spätestens für Emojis oder das häufig von mir verwendete ^-Zeichen muss ich wieder auf den Touchscreen greifen und verliere so wertvolle Sekunden gegenüber virtuellen Tastaturen. Obwohl ich beim Tippen langsamer unterwegs bin, würde ich die Tastatur des BlackBerry derzeit jeder virtuellen Tastatur (auch meinem Favoriten Swiftkey) vorziehen. Einhändiges Tippen ist allerdings keine alltagstaugliche Option, auch wenn es, mit etwas Übung, mit lockerem Tempo möglich ist.

BlackBerry hat die Tastatur zudem mit vielen versteckten Features modernisiert. So findet sich auf der Leertaste ein Fingerabdrucksensor, der im Test den Fingerabdruck beim Auflegen rasch und zuverlässig erkannte. Die gesamte Tastatur-Oberfläche lässt sich zudem wie ein Touchpad nutzen. Durch Wischen nach oben und unten kann man so bequem durch den Twitter-Feed scrollen oder zwischen Homescreens hin- und herwechseln. Die Gesten können auch beim Tippen genutzt werden: Nach oben wischen wählt den Vorschlag der Autokorrektur aus, Zurück wischen entfernt das zuletzt getippte Wort. Zum Platzieren des Cursors muss man aber weiterhin auf den Touchscreen greifen.

Durchaus praktisch ist der “Speed Key”. BlackBerry erlaubt es, jede Taste der Tastatur mit einer App oder Funktion zu verknüpfen. So liegt bei mir etwa WhatsApp auf “W”, der Facebook Messenger auf “M” und Twitter auf “T”. Die Tastatur kann auch zwischen kurzem und langem Drücken der Taste unterscheiden, sodass eine Taste doppelt belegt werden kann. Um die Funktion auch nutzen zu können, wenn man gerade Text in einer App eingibt, gibt es den “Speed Key”. Drückt man diesen gleichzeitig mit der gewünschten Taste, wird die hinterlegte Aktion ausgeführt statt den Buchstaben einzugeben.

Reise in das vergangene Jahrzehnt

So viel Arbeit BlackBerry auch in die Tastatur gesteckt haben mag, beim Bildschirm offenbart sich viel Luft nach oben. Die magere Diagonale von 4,5 Zoll lässt sich durchaus verschmerzen, da man auf die üblicherweise am Bildschirm angezeigten Soft Keys und Tastatur verzichten kann. Das Bildverhältnis von 3:2 bedeutet aber, dass man vor allem bei der Videowiedergabe viel Platz verschwendet und dicke schwarze Balken hinnehmen muss. Das ungewöhnliche Bildverhältnis bereitete zwar keine technischen Probleme, bei vielen für 16:9 und 18:9 optimierten Apps wurde aber die Bedienung erschwert. So nehmen Kurzbeschreibungen von Standorten in Google Maps fast die Hälfte des Bildschirms ein, sodass man oftmals versehentlich die Beschreibung statt der Karte antippt.

Auch in anderen Apps waren Bilder oftmals abgeschnitten und Texte nur durch Scrollen sichtbar. In Instagram und Snapchat wurden Stories-Inhalte beispielsweise abgeschnitten. Die Probleme traten nur in wenigen Apps auf, dennoch dürfte sich das wohl kaum bessern. Das Bildverhältnis der meisten High-End-Modelle wird eher höher statt breiter, sodass sich auch die App-Designs dementsprechend mehr Information in der Höhe unterbringen wollen.