Besser schlafen und konzentrieren mit ASMR-Apps

Tingles

Wer eine bunte Mischung aus unterschiedlichen ASMR-Inhalten sucht, ist bei Tingles an der richtigen Adresse. Die App hat sich auf die vielen Teilbereiche von ASMR spezialisiert und bietet diese in verschiedenen Kategorien an. Tingles bietet unter anderem Videos an, die sich optischer und akustischer Inhalte bedienen. Auch Audio-Only Angebote sind verfügbar.

Der Content stammt dabei sowohl von ASMR-Artists, die eigens ihre Videos zur Verfügung stellen, als auch aus Musik und aufgenommenen Geräuschen, die über die jeweiligen Kategorien abgerufen werden können. Da ASMR auch gerne nach Bedarf eingesetzt wird, unterteilt Tingles die Videos und Soundfiles in eigene Bereiche auf.

Suchen wir etwa besseren Schlaf, finden wir in einer dafür vorgesehenen Kategorie passende Inhalte. Wünschen wir uns nur das oft genannte „Kribbeln“, gibt es dafür verschiedene Audio- und Videoeinträge.

Auch der Abbau von Stress, das Steigern von Konzentration und die Meditation haben in der App einen gesonderten Platz. Um die App zum Einschlafen nutzen zu können, gibt es einen Sleep-Timer, der nach einer gewissen Zeit automatisch die Wiedergabe stoppt. Außerdem können die Inhalte dank Offline-Funktion auch unterwegs und ohne Internet konsumiert werden.

Tingles ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.