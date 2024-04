"Ich staune, wie unterschiedlich Bilder verstanden werden können"

Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte: Darin sind sich der KURIER-Karikaturist Michael Pammesberger und die Computerwissenschafterin Laura Koesten einig. In der Sendung “Spontan gefragt” auf KURIER TV sprechen die beiden mit Genetiker Markus Hengstschläger, wie man Daten präsentieren kann und was Bilder in den Menschen auslösen können.

➤ Mehr lesen: So riecht die Stadt der Zukunft

“Wir beschäftigen uns mit dem Thema, wie kann man Daten visuell so gestalten, damit sie für alle verständlich sind”, beschreibt Koesten ihre Forschung. Das wird in der heutigen Zeit immer wichtiger. Immer mehr Daten stehen zur Verfügung. Es ist noch nicht lange her, dass Millionen Menschen täglich auf Covid-Kurven geschaut haben. Die Herausforderung dabei ist, komplexe Inhalte einfach zu vermitteln.

Auch Bilder haben einen Bias

Egal, ob es um eine Politik-Karikatur oder ein wissenschaftliches Diagramm geht, es gibt genug Möglichkeiten, ein Bild falsch zu verstehen. Karikaturist Pammesberger spricht aus Erfahrung: “Wenn ich mir manchmal Kommentare unter meinen Karikaturen durchlese, staune ich, wie unterschiedlich sie verstanden werden können.” Viele Menschen würden die Zeichnung gar nicht richtig anschauen, sondern haben schon eine vorgefertigte Meinung zum Thema. Diese Art von Voreingenommenheit bestimmt auch, was man aus der Karikatur herausliest.