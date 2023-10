Warum sich Coca-Cola über das kommende PET-Pfandsystem freut

Recycling alleine reicht nicht, um das Ruder herumzureißen. Eine effiziente Kreislaufwirtschaft ist jetzt nötig.

Jede*r Österreicher*in produziert durchschnittlich 500 Kilogramm Müll pro Jahr. Das ist nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch eine gewaltige Ressourcenverschwendung – trotz Recycling. Als logische Fortsetzung des Recyclings wird das Etablieren einer effizienten Kreislaufwirtschaft gesehen. Im Wissenschaftstalk „Spontan gefragt“ auf KURIER.TV spricht Moderator und Genetiker Markus Hengstschläger darüber mit Marion Huber-Humer von der BOKU Wien und Philipp Bodzenta von Coca-Cola. Die Sendung entsteht in Kooperation mit dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds WWTF. ➤ Mehr lesen: Wie wichtig das Recycling von Plastikflaschen für den Klimaschutz ist Jahrzehntelange Vernachlässigung „Bei der Kreislaufwirtschaft geht es darum, Dinge so lange wie möglich zu nutzen, einen gewissen Wert darin zu sehen und entsprechend sorgsam damit umzugehen“, sagt Huber-Humer. Dann könne man am Ende der Nutzungsdauer die Dinge wieder der Produktion zuführen. Die Gesellschaft und Wirtschaft hätte das jahrzehntelang vernachlässigt: „Wir haben linear gewirtschaftet. Wir haben viele Ressourcen verbraucht und sie dann am Ende quasi als Müll deponiert.“ Als drastisches Symptom unserer Wegwerfgesellschaft sieht sie das Problem der Verseuchung der Weltmeere durch Plastikmüll: „Weil die Infrastruktur nicht da war, um den Abfall weiter zu nutzen, finden wir die Materialien jetzt in unserer Umwelt und nicht nur in den Weltmeeren. Mikroplastik landet auch in unseren Böden, unserer Nahrungskette bis hin zu unseren Körpern“, sagt Huber-Humer.

Spontan gefragt: Marion Huber-Humer und Philipp Bodzenta

PET-Flaschenpfand als Game-Changer „Vermüllte Meere will niemand“, stimmt Bodzenta zu. Als Gegenmaßnahme sieht er 2 Aspekte: Erstens, mit weniger Material produzieren. Zweitens, die Verpackungen, die man in den Kreislauf setzt, wieder zurückbekommen. „Wir sehen die leeren Flaschen nicht als Abfall, sondern als Werkstoffe, die man wiederverwenden kann“, sagt Bodzenta. In der Getränkeindustrie würde ein hoher Anteil an PET genutzt werden, das sich gut für Recycling eignet. „In Österreich haben wir bei Coca-Cola zu 100 Prozent recyceltes Material in den PET-Flaschen.“ Damit das weiterhin möglich ist und auch andere Marktteilnehmer recyceltes Material nutzen können, muss es in den Kreislauf zurückkommen und nicht im Müll landen. Deshalb begrüßt Bodzenta das Pfandsystem für Einweggetränkeflaschen und -dosen, das 2025 in Österreich starten wird: „Das ist ein richtiger Game-Changer. Das ist der größte Transformationsaspekt seit der Einführung des Sammelsystems. Genau da wird der Kreislauf geschlossen. Dazu braucht es aber nicht nur die Konsumenten, sondern auch die Gesetzgebung und die Infrastruktur.“ ➤ Mehr lesen: Welche Verpackung nachhaltig erscheint und welche es wirklich ist Komplette Transformation des Systems Eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft muss aber gesamtheitlich angewandt werden und nur bei einzelnen Branchen. Daher gibt es auch Bestrebungen, bei anderen Produkten Pfandsysteme einzuführen, wie etwa auf Einwegbatterien. Huber-Humer wünscht sich hierfür ein gesamtheitliches Umdenken und eine komplette Transformation des momentanen Systems: „Wir werfen Dinge weg und geben ihnen oft keinen Wert, weil neue Produkte so günstig sind. Für Konsumenten macht es oft keinen Sinn, Dinge reparieren zu lassen, weil ein neues Produkt wesentlich günstiger ist als die Reparaturkosten.“

Philipp Bodzenta und Marion Huber-Hamer zu Gast bei Markus Hengstschläger © Kurier / Juerg Christandl