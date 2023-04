Mit richtigem Recycling kann man jede Menge Treibhausgasemissionen für die Produktion von Kunststoff aus Erdöl einsparen.

Um eine Ein-Liter-Plastikflasche herzustellen, benötigt man ungefähr einen Viertelliter Erdöl. Bei rund 480 Milliarden Plastikflaschen, die jährlich weltweit hergestellt werden, kann man sich ausrechnen, welche Mengen Erdöl dafür aufgewendet werden müssen – und das nur als Rohmaterial. Rechnet man die Energie für Erdölförderung und Verarbeitung, sowie die Produktion dazu, ergeben sich enorme Summen, die sich in entsprechenden Treibhausgasemissionen niederschlagen. Durch Recycling kann man einen Teil davon einsparen. Abgesehen vom Klimaschutz ist die Wiederverwertung auch positiv für Umwelt und Gesundheit (Stichwort Mikroplastik).

Weltweit nur 9 Prozent Momentan werden weltweit nur 9 Prozent des Plastikmülls recycelt. Unterdessen wird immer mehr Plastik produziert. Laut einer OECD-Studie betrug die gesamte Menge an Plastikmüll, den die Menschheit produzierte, im Jahr 2019 rund 353 Millionen Tonnen. Bis 2060 wird die jährlich hergestellte Menge auf eine Milliarde Tonnen anwachsen, wenn die Entwicklung so weitergeht. Der Politik ist die Entwicklung bewusst. Ein globales Abkommen der UNO zur Eindämmung des Plastikmülls ist in Ausarbeitung und soll 2024 fertig sein. Europa ist Vorreiter, wenn es darum geht, möglichst viel Plastik zu sammeln und aus Recycling möglichst hochwertige Materialien zu generieren, die in Produktkreisläufe gebracht werden, erklärt Brigitte Karigl vom Umweltbundesamt. "Das Ziel ist es, Recycling nicht nur um des Recyclings willen zu betreiben. Durch das Recycling sollen hochwertige Sekundärrohstoffe erzeugt werden, die Rohstoffe in der Produktion ersetzen können."

PET eignet sich sehr gut Es gibt allerdings viele verschiedene Kunststoffe und nicht alle eignen sich gleichermaßen gut für die Wiederverwertung. Ein Musterbeispiel sind PET-Flaschen. Polyethylenterephthalat, wofür die Abkürzung steht, lässt sich vergleichsweise gut recyceln. Es ist der einzige Kunststoff, der auch nach dem Recycling wieder in Kontakt mit Lebensmitteln gebracht werden darf. "Andere Kunststoffe, mit denen Lebensmittel verpackt werden, können nach dem Recycling nur im technischen Bereich eingesetzt werden. Im Lebensmittelbereich gibt es hohe Ansprüche, etwa Reinheitsgrade", erklärt Thomas Mayer vom Entsorgungsunternehmen Brantner. Aus alten PET-Flaschen können dagegen neue werden. In der EU sind auch bestimmte Beimengungsquoten vorgeschrieben. Ab 2025 müssen in PET-Flaschen mindestens 25 Prozent recyceltes Plastik enthalten sein, ab 2030 dann 30 Prozent. Plastikflaschen können also gut wiederverwertet werden. Insgesamt lassen sich Kunststoffe, die in Österreich in gelben Säcken oder gelben Tonnen gesammelt werden, allerdings aktuell nur zu etwa 40 Prozent recyceln. Der Rest wird thermisch verwertet, also verbrannt, etwa für Fernwärme oder Industrieprozesse. Auch dabei entstehen CO2-Emissionen.