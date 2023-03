Beunruhigender Fund: Forscher entdecken Plastikgestein auf Insel

Die Menschheit hat ein Plastikproblem . Jedes Jahr gelangen bis zu 12,7 Millionen Tonnen Plastik in unsere Weltmeere. Mit schwerwiegenden Folgen. Denn die Plastikpartikel sind in winziger Form schlecht für Pflanzen, Tiere und den Menschen.

"Neu und erschreckend zugleich"

Wie CNN berichtet, bestehen die Steine aus einer Mischung aus Sedimentkörnern und anderem Geröll, die von Kunststoff zusammengehalten werden. Sie wurden rund 1.000 Kilometer entfernt von dem südöstlichen Bundesstaat Espirito Santo gefunden. „Das ist neu und erschreckend zugleich, weil die Verschmutzung die Gesteinsbildung erreicht hat“, sagt Fernanda Avelar Santos, Geologin an der Federal University of Parana.

Santos und ihr Team versuchten herauszufinden, aus welchen Kunststoffen sich die Plastiglomerate genau zusammensetzen. „Wir haben festgestellt, dass [die Verschmutzung] hauptsächlich von Fischernetzen stammt, die an den Stränden von Trindade sehr häufig vorkommen“, erklärt Santos. Die Meeresströmung reiße die Netze mit, wodurch diese sich am Strand ansammeln würden. "Wenn die Temperatur steigt, schmilzt dieser Kunststoff und bettet sich in das natürliche Material des Strandes ein“, so die Wissenschaftlerin.