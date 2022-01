Was ihr auf dem Bild seht, ist nicht nur die Andromeda-Galaxie, die von der Zwicky Transcient Facility (ZTF) während der Dämmerung aufgenommen wurde. Der Störstreifen, der sich durchs Bild zieht, stammt von einem Starlink-Satelliten.

Dabei handelt es sich nicht um einen Einzelfall, wie CNET berichtet. "Im Jahr 2019 waren 0,5 Prozent der Dämmerungsbilder betroffen, jetzt sind es fast 20 Prozent", sagte Przemek Mróz, ein ehemaliger Caltech-Forscher, der jetzt an der Universität Warschau in Polen tätig ist, in einer Erklärung. Diese Studie befasst sich ausschließlich mit Bildern des ZTF am Palomar Observatory in der Nähe von San Diego. Das Instrument ist so konzipiert, dass es den gesamten Nachthimmel alle 2 Tage abscannt und nach kosmischen Objekten sucht, die sich im Laufe der Zeit in irgendeiner Weise verändern wie z. B. eine Supernova oder erdnahe Asteroiden.

Die Spuren der tischgroßen Satelliten sind bei Beobachtungen in der Morgen- und Abenddämmerung am deutlichsten zu erkennen, da sie zu diesen Zeiten von Erde und Sonne am stärksten reflektiert werden. "Wir erwarten nicht, dass die Starlink-Satelliten die Bilder außerhalb der Dämmerung beeinträchtigen, aber wenn die Satellitenkonstellation anderer Unternehmen in höhere Umlaufbahnen geht, könnte dies zu Problemen bei Beobachtungen außerhalb der Dämmerung führen", sagte Erstautor Mróz.