Wie Künstliche Intelligenz Gelähmte wieder sprechen lassen soll

Der berühmte Physiker Stephen Hawking litt unter amyotropher Lateralsklerose (ALS), die das Nervensystem eines Menschen zerstört. Als Jugendlicher war er groß und sportlich, mit 21 erfolgte die Diagnose. Nach einer Lungenentzündung konnte der Wissenschaftler nicht mehr sprechen. Ein Sprachcomputer redete dann für ihn. Als seine Hände zu schwach wurden, verwendete Hawking zur Bedienung einen Sensor in seiner Brille, der durch einen Wangenmuskel ausgelöst wurde. Der Astrophysiker gehörte zu jenen Wissenschaftler*innen, die lautstark vor möglichen gefährlichen Folgen von Künstlicher Intelligenz (KI) warnte. Gerade Menschen mit Erkrankungen wie ALS könnte KI künftig jedoch auch helfen.

Gehirn-Computer-Schnittstellen

An der Universität Wien forscht Moritz Grosse-Wentrup zu sogenannten Gehirn-Computer-Schnittstellen. Das sind Geräte, die Menschen ohne die Bewegung von Mund, Muskeln oder Mimik kommunizieren lassen. Stattdessen werden Gehirnströme gemessen, die zur Kommunikation verwendet werden. Sein Team arbeitet an einem System, das Menschen, die aufgrund von Erkrankungen im Nervensystem nicht oder nur mehr eingeschränkt sprechen können, die Sprachfähigkeit zurückgeben soll. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine tragende Rolle.

Nicht nur ALS-Patient*innen könnten künftig von solchen Gehirn-Computer-Schnittstellen profitieren. Sehr häufig ist zum Beispiel Aphasie, eine Sprachstörung, die nach Schlaganfällen auftreten kann. Derzeit ist das noch Zukunftsmusik: Der Neurowissenschaftler schätzt, dass es noch fünf bis zehn Jahre dauern wird, bis seine Grundlagenforschung Erkrankten im Alltag helfen könnte.

Künstliche Intelligenz vereinbart Friseurtermin

Das Experiment im Labor sieht so aus: Ein Proband soll allein mit Gedankenkraft telefonisch einen Friseurtermin vereinbaren. Dazu trägt er eine Kappe mit Elektroden, die Hirnströme messen. Eine KI hört mit und analysiert, was der Friseur am Telefon sagt. Dem Probanden werden dann auf einem Bildschirm Schlüsselwörter eingeblendet, die für eine Antwort infrage kommen, wie „Termin“ oder „Schnitt“. Jedes der Wörter flackert dann in einer unterschiedlichen Frequenz. Ein zweites KI-Modell liest aus den Hirnmessungen, auf welchen Begriff der Proband schaut – z. B. „Termin“. Die erste KI antwortet dann am Telefon: „Ich möchte einen Termin ausmachen“. So geht das Telefongespräch weiter.

„Ich hoffe, dass wir unser System in den nächsten Jahren so weiterentwickeln können, dass diese explizite Auswahl der Begriffe nicht mehr notwendig sein wird und wir direkt aus Gehirnmessungen herauslesen können, was die Probanden sagen wollen“, erklärt Grosse-Wentrup. Er vermutet, dass es für ein optimales Ergebnis jedoch ein Gehirnimplantat brauchen wird.