Wie ChatGPT die Welt verbessern kann

„Computer können uns dabei helfen, uns um unseren Planeten zu kümmern und sicherzustellen, dass wir in einer gesunden und glücklichen Umwelt leben“: Die Informatikerin Carla Gomes nutzt ChatGPT, um ihr Forschungsfeld so zu erklären, dass es auch ein Zehnjähriger verstehen kann. Und sie ist begeistert.

Ein Meilenstein in der KI-Forschung war laut Gomes der Sieg des Computerprogramms AlphaGo über den weltbesten Go-Spieler Lee Sedol im Jahr 2016. „Rückblickend war es eine Art Sputnik-Moment für China. Es war ausschlaggebend dafür, dass China heute so viel Geld in künstliche Intelligenz investiert“, ist sich Gomes sicher. Nie hätte man daran gedacht, dass ein Computerprogramm einen Menschen in dem anspruchsvollen Brettspiel schlagen könnte.

Meilenstein ChatGPT

Nach dem „Sputnik-Moment“ nähert man sich jetzt mit ChatGPT der Mondlandung. „Das Programm ist revolutionär, und es entwickelt sich rasend schnell weiter“, ist die Expertin überzeugt. „Man kann sagen, es besitzt gesunden Menschenverstand. Ich denke, dass es mehr ist als ein Hype.“

➤ Mehr lesen: Unsterblich werden mit künstlicher Intelligenz

Sogenannte neuronale Netzwerke, wie sie der intelligente Chatbot nutzt, können aber auch in anderen Themengebieten eingesetzt werden. „Das ist das Schöne an KI: Man entwickelt eine Technologie und hat gleich mehrere Anwendungsmöglichkeiten“, beschreibt es Gomes. Künstliche Intelligenz kann etwa dazu eingesetzt werden, um die Reise von gefährdeten Vogelarten besser zu verstehen oder um für Tiere geeignete Korridore zwischen einzelnen Nationalparks zu berechnen.

Enorme Hilfe für Forscher*innen

Sie selbst nutzt in ihrem Labor eine KI namens SARA (Scientific Autonomous Reasoning Agent), um bessere Materialien für die Energiewirtschaft zu entwickeln. SARA formuliert eigenständig Hypothesen, führt Experimente durch und wertet die Ergebnisse aus. Dafür kann die KI auf verschiedene Maschinen und Instrumente im Labor zugreifen und diese steuern.