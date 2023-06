Wie uns künstliche Intelligenz täuscht

Am 22. Mai ging ein Tweet kurzzeitig viral, der eine Explosion in der Nähe des Pentagons zeigte. Verbreitet wurde er von vermeintlich verifizierten Twitter-Konten, darunter auch ein Business-News-Account, der üblicherweise Nachrichten der Agentur Bloomberg postet, und 650.000 Follower zählt. Die Explosion beim US-Verteidigungsministerium entpuppte sich bald als Fake. Ohne Folgen blieben die Tweets aber nicht.

Am US-Aktienmarkt kam es kurzzeitig zu einem spürbaren Rückgang. Wenige Minuten nachdem die Bilder auf Twitter auftauchten, verlor der Dow Jones Industrial Average Index 80 Punkte, bevor er sich wenige Minuten später erholte. Auch der S&P 500, der Aktien von 500 der größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, sackte kurzzeitig ab, befand sich aber bereits 5 Minuten später wieder im positiven Bereich.

Für die kurzzeitigen Kursrückgänge dürfte der computerbetriebene Hochfrequenzhandel an den Börsen verantwortlich gewesen sein, vermutet Mikko Hyppönen, Forschungschef beim finnischen Cybersicherheitsunternehmen With Secure. Denn in die algorithmen-gesteuerten Transaktionsentscheidungen im Mikrosekundenbereich fließen nicht nur Branchentrends und Unternehmensdaten ein, sondern auch Nachrichten und Social-Media-Postings. "Wenn man weiß, was passieren wird, kann man eine Menge Geld verdienen", sagte Hyppönen vergangene Woche bei der Sphere-Konferenz seines Unternehmens in Helsinki.