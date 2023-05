Wie russische Hacker der Ukraine zusetzen

Im Sommer 2021 habe es einen kurzen Hoffnungsschimmer gegeben, die ausufernde Cyberkriminalität mit erpresserischer Software, sogenannte Ransomware, empfindlich schwächen zu können, sagt Mikko Hyppönen. Er ist leitender Sicherheitsforscher beim finnischem Cybersicherheitsunternehmen With Secure.

Nachdem Angriffe mit erpresserischer Software die 9.000 Kilometer lange US-Benzin-Pipeline Colonial zum Stillstand gebracht und zahlreiche US-Unternehmen lahmgelegt hatten, entschloss sich die US-Regierung zu weitreichenden Maßnahmen. Auf Angreifer*innen ausgesetztes Kopfgeld führte zu zahlreichen Verhaftungen. Dabei wurde auch die berüchtigte russische Revil-Gang öffentlichkeitswirksam aus dem Verkehr gezogen. Die Jagdsaison auf Cyberkriminelle ging jedoch bald zu Ende.

Als im Februar 2022 Russland in die Ukraine einmarschierte, habe sich das historische Fenster geschlossen, sagt Hyppönen: Es habe keine Verhaftungen mehr gegeben, viele der festgenommenen Angreifer*innen seien wieder freigelassen worden.

Subunternehmen

Laut einer vor kurzem veröffentlichten Studie von With Secure hat sich die Branche in den vergangenen Jahren zunehmend professionalisiert. "Die Gruppen haben Geschäftspraktiken großer Konzerne nachgeahmt und kopiert und in die Steigerung der Effizienz investiert", sagt Stephen Robinson, der bei dem Unternehmen Bedrohungslagen analysiert. Geschäftsbereiche wurden ausgelagert und an Subunternehmen vergeben.

Die Schadsoftware selbst wurde als Dienstleistung angeboten, das Auskundschaften von potenziellen Zielen, der Zugang zu Computersystemen, Verhandlungen mit Opfern und Geldwäschedienstleistungen wurden von Dritten übernommen. Dafür habe sich ein boomender krimineller Markt entwickelt.

Milliardengeschäft

Das führte so weit, dass laut With Secure eine Organisation von 5 verschiedenen Akteuren kompromittiert worden sei, die alle unterschiedliche Ziele - von der Erpressung über Datendiebstahl bis hin zum Schürfen von Kryptowährungen über Unternehmensserver - verfolgten. Allein mit erpresserischer Software seien seit 2020 rund 2 Milliarden Dollar eingenommen worden, heißt es in der Analyse. Die meisten Angriffe wurden in den USA, Kanada und Großbritannien verzeichnet. Unter den Branchen war die Bauindustrie am häufigsten betroffen.

Weil durch die Diversifizierung auch zunehmend weniger qualifizierte Akteur*innen Zugang zu Wissen und Dienstleistungen für Angriffe erhalten, sei davon auszugehen, dass die Zahl der Angreifer*innen in den kommenden Jahren weiter wachsen werde. Auch staatliche Angreifer*innen würden sich zunehmend am Schwarzmarkt an Dienstleistungen und Werkzeugen der diversifizierten Branche bedienen, warnt Robinson. Schließlich sei es billiger, fortschrittliche Schadsoftware zu kaufen, als eigene zu entwickeln.