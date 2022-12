Amazon sichert ukrainische Daten für Fall eines russischen Sieges

Die ukrainische Regierung hatte seit dem Überfall russischer Truppen auf ihr Land auf Befehl Wladimir Putins die Sorge, dass wichtige staatliche Informationen vernichtet werden könnten - entweder durch Cyberangriffe oder durch eine komplette Eroberung des Landes. Um ein Back-up der Daten anzulegen, hat man die Dienste von Amazon Web Services (AWS) in Anspruch genommen. Die Amazon-Tochter hat seitdem 10 Millionen Gigabyte an Daten (10 Petabyte) in Sicherheit gebracht.