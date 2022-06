Wenn US-Geheimdienste vor russischen Cyberattacken warnen, sollte man sie ernst nehmen, sagt Mikko Hyppönen. Denn an der Cyberfront sei es seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine nur vermeintlich ruhig gewesen, ist der Forschungschef bei dem vor kurzem von F-Secure abgespaltenen finnischen Sicherheitsunternehmen WithSecure überzeugt.

Russische Cyberangriffe auf die Ukraine seien nicht ausgeblieben, sondern von der Ukraine abgewehrt worden seien. "Russland versucht es, aber sie scheitern", sagt Hyppönnen bei seiner Keynote-Adresse auf der Konferenz Sphere, die am Mittwoch und Donnerstag in Helsinki stattfand. Die Ukraine sei sehr gut auf die russischen Angriffe vorbereitet, besser als jedes andere Land der Welt.

Das liege auch daran, dass die Ukraine seit dem russischen Angriff mit der Schadsoftware NoPetya im Jahr 2017 permanent Attacken aus Russland ausgesetzt gewesen sei, sagt Hyppönen. In anderen Ländern habe man Planspiele veranstaltet, die Ukraine musste sich tatsächlich verteidigen.

Angriffe verdreifacht

Die Anzahl der Angriffe habe sich im Vergleich zum vergangenen Jahr verdreifacht. Vor einem Monat konnte die Ukraine etwa eine Attacke auf das Stromnetz abwehren, sagt der Sicherheitsexperte. Auch die Kommunikationsinfrastruktur konnte weitgehend aufrechterhalten werden.

Hilfe bekomme das Land auch von großen US-Technologiekonzernen wie Microsoft oder Google, sagte Hyppönen. Die verteidigen zwar auch ihre Kunden, hätten sich aber ganz klar auf die Seite der Ukraine gestellt.

Rechner des Grenzschutzes überschrieben

Ganz ohne Wirkung blieben die russischen Angriffe aber nicht. Als kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs Bilder von kilometerlangen Schlangen an der ukrainisch-polnischen Grenze kursierten, habe das auch damit zu tun gehabt, dass die Rechner der Grenzkontrolle von russischen Angreifern außer Gefecht gesetzt worden seien. "So sehen Cyberangriffe in einem Krieg aus", sagte Hyppönen.