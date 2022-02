Cyberangriffe: Ukraine bittet Hacker um Hilfe

Wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagen, tauchte die Anfrage der ukrainischen Regierung in Hackerforen auf. „Ukrainische Cybercommunity! Es ist an der Zeit, sich an der Cyberverteidigung unseres Landes zu beteiligen“, heißt es in dem Posting.

Verteidigung und Spionage

Eine mit der Situation vertraute Person sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Freiwilligen würden in defensive und offensive Cybereinheiten aufgeteilt. Die Verteidigungseinhat soll beim Schutz der kritischen Infrastruktur mitwirken und helfen, Angriffe gegen Kraftwerke oder Wassersysteme abzuwehren.

Die offensive Einheit soll Spionageoperationen gegen russische Streitkräfte durchführen. "Wir haben eine fremde Armee in unserem Land, wir müssen wissen was sie tun", wird der Insider von Reuters zitiert.

Hunderte Bewerbungen

Einem Insider zufolge, seien bereits Hunderte Bewerbungen eingegangen, die jetzt geprüft würden um sicherzustellen, dass darunter kein russischer Agent sei.

Vertreter des ukrainischen Verteidigungsministeriums reagierten bisher nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme. Ein Verteidigungsattaché in der ukrainischen Botschaft in Washington erklärte, er könne Informationen über den Aufruf weder bestätigen noch dementieren.

Malware auf Regierungsrechnern

Auch Hunderten Computern in der Ukraine wurde unterdessen laut der Cybersicherheitsfirma ESET am Mittwoch eine neuartige zerstörerische Software entdeckt. Sie soll sich auch auf Rechnern von Behörden und Finanzinstituten befinden.