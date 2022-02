So sieht der Luftraum über der Ukraine derzeit aus

In der Nacht auf Donnerstag hat Russland die Ukraine angegriffen und mit der Bodeninvasion begonnen. Als Reaktion auf zahlreiche Raketenangriffe in der gesamten Ukraine wurde der Luftraum über dem Land für die zivile Luftfahrt gesperrt .

Aufgrund der Sperrung des Luftraums sind die Airlines gerade dabei, ihre Flüge in die Ukraine zu stornieren . Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic schreibt etwa auf Twitter, dass alle Flüge in die Ukraine bis einschließlich 13. März ausgesetzt werden. Zu sehen ist zudem, dass offenbar auch der russische Luftraum in der Nähe der ukrainischen Grenze gesperrt ist.

Auch Ryanair fliegt in den nächsten 14 Tagen keine Ziele in der Ukraine an. Ähnlich äußerten sich Wizz Air, Pegasus Airlines und Turkish Airlines auf Twitter. Austrian Airlines und Lufthansa haben bereits vor einigen Tagen damit begonnen, ihre Flüge in die Ukraine einzuschränken.

Indien wollte angeblich seine Staatsbürger mit einer Boeing 787 der Air India aus der Ukraine ausfliegen. Doch nachdem der Luftraum gesperrt wurde, drehte die Maschine über dem Iran um und flog zurück nach Neu Delhi.