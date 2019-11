Warum manche Airlines kuriose Flugrouten nehmen

Ehemaliges Drehkreuz in Alaska

Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist die so genannt Polarroute, die während der Zeit des Kalten Krieges Europa mit Japan verbunden hat. Die Sowjetunion hat über mehrere Jahrzehnte den allermeisten Airlines verboten, russischen Luftraum zu durchkreuzen.

Das führte dazu, dass Passagiermaschinen zwischen Europa und Japan in Alaska zum Betanken zwischenlanden mussten. Auch weil die Flugzeuge damals noch nicht so große Distanzen zurücklegen konnten. Die Bedeutung des Flughafens in Anchorage in Alaska nahm mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion drastisch ab. Denn seither können die meisten Airlines über Russland nach Japan fliegen.