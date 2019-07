Wie erstellen Airlines eigentlich ihre Flugpläne?

Billig-Airlines bieten keine Umsteigeverbindungen

Hier kommen die Billigfluglinien ins Spiel. Sie verfolgen einen etwas anderen Ansatz als die Hub-Airlines. Billigflieger organisieren ihre Flugpläne nach dem Point-to-Point-Ansatz und kümmern sich dabei recht wenig um effiziente und kurze Umsteigeverbindungen.

Ihr Ziel ist es, die Zeit, die die Flieger am Boden verbringen so kurz wie möglich zu halten, um möglichst viele Flugverbindungen pro Tag und Maschine durchführen zu können. Außerdem könne sie auf Flughäfen die ruhigen Zeiten außerhalb der Banked Hours nutzen können, an denen ohnehin Ressourcen frei sind. Passagiere kommen mit Billigairline zwar günstig von einer Stadt in die andere - eine bequeme Verbindung mit Umsteigen ist allerdings reine Glückssache.

Flieger am Boden kosten, also: Stehzeiten sinnvoll nutzen

Airlines wie etwa die Etihad haben ihre Banked Hours am Drehkreuz in Abu Dhabi so gestaltet, dass nahezu sämtliche eintreffende Flüge aus dem Westen kommend, innerhalb kurzer Zeit Anschlussflüge in Richtung Osten erreichen. In die umgekehrte Richtung wird nach demselben Prinzip geflogen. Problematisch ist dabei, dass manche Maschine bis zu neun Stunden am Boden bleiben müssen, um zum entsprechenden Block wieder in Abu Dhabi eintreffen zu können.