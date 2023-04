Unsterblich werden mit künstlicher Intelligenz

Doch was wäre, wenn wir unseren Angehörigen auch nach ihrem Tod Fragen stellen könnten? US-amerikanische Firmen wie etwa „StoryFile“ oder „You, Only Virtual“ wollen dies möglich machen. Mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) lassen sie Verstorbene wiederauferstehen. Digital, als virtuelle Kopien ihrer selbst. Technologien wie diese werden als „Grief-Tech“ bezeichnet, zu Deutsch „Trauer-Technologie“. Die Idee: Hinterbliebene sollen mit digitalen Abbildern ihrer toten Angehörigen chatten, telefonieren oder gar Videokonferenzen führen können – so als wären sie nie fort gewesen.

Eines dieser Grief-Tech-Unternehmen ist „HereAfter.AI “. Die US-Firma wurde 2016 von dem Schriftsteller James Vlahos gegründet. Damals erkrankte sein Vater an Lungenkrebs . Vlahos wurde schmerzlich bewusst, dass ihre gemeinsame Zeit abzulaufen drohte. Er wollte die Erinnerung an seinen Vater am Leben halten und begann, Interviews mit ihm zu führen – über seine Kindheitserinnerungen, seine Lieblingslieder, seine besten Witze.

Digitale Kopie soll Trost spenden

„Den Klang der Stimme einer Person zu hören, kann sehr kraftvoll und bewegend sein“, sagt Vlahos. Der Unterschied zu simplen Audioaufnahmen, Fotoalben oder Videos, die ebenfalls an Verstorbene erinnern, liege in der Interaktivität der Technologie. "Es geht nicht darum, Erinnerungen aufzubewahren, sondern darum, sie in ein Gespräch zu verwandeln", so der Gründer.

Der KI-Bot simuliert zwar Konversationen, erfindet aber keine Erinnerungen. Er ist nur in der Lage, Antworten zu geben, die die Verstorbenen tatsächlich aufgenommen haben. „Für uns war es sehr wichtig, dass alles, was der Avatar sagt, wahrheitsgetreu ist“, erklärt Vlahos. „Dennoch sind wir daran interessiert, in Zukunft KI zu erforschen, die auch neue Antworten produzieren kann". Also Antworten, die nicht in den Originalaufnahmen enthalten sind.

Andere Start-ups arbeiten bereits an so einer "generativen KI", darunter StoryFile. Das US-Unternehmen erstellt interaktive Video-Avatare von Personen, die Fragen beantworten. Ursprünglich wurde die KI für Holocaust-Überlebende erschaffen, um ihre Erlebnisse an kommende Generationen weiterzugeben. Mittlerweile hat StoryFile aber auch ein Archiv an prominenten Persönlichkeiten kreiert. So kann auf der StoryFile-Webseite etwa mit einem Avatar des „Star Trek"-Schauspielers William Shatner geplaudert werden.