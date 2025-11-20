Mitmachen und "Witcher 3"-Briefmarken gewinnen

Die Vienna Comic Con feiert heuer ihr 10-jähriges Bestehen. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch das beliebte Videospiel „The Witcher 3: Wild Hunt“ veröffentlicht, das die Popkultur – und damit auch die VIECC - entscheidend mitgeprägt und verzaubert hat. Aus diesem Grund haben sich die Österreichische Post, die VIECC und CD Projekt RED entschlossen, einen gemeinsamen Briefmarkenblock herauszugeben, zu „The Witcher 3: Wild Hunt“.

Der „Witcher 3“-Briefmarkenblock wird am Samstag, den 22. November, auf der Vienna Comic Con präsentiert und kann vor Ort erstmals gekauft werden. Der Briefmarkenkünstler Krzysztof Domaradzki wird am Post-Stand zusätzlich den Briefmarkenblock signieren. Ab 24. November ist der Block dann in allen Postfilialen, auf onlineshop.post.at sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post erhältlich.



Der Briefmarkenblock erscheint in einer Auflage von 125.100 Exemplaren – eine Anspielung auf das Jahr 1251, in dem Ciri geboren wurde. Damit ist er fast so selten wie ein Gwent-Karten-Set aus Kaer Morhen.