Mitmachen und "Witcher 3"-Briefmarken gewinnen
Die Vienna Comic Con feiert heuer ihr 10-jähriges Bestehen. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch das beliebte Videospiel „The Witcher 3: Wild Hunt“ veröffentlicht, das die Popkultur – und damit auch die VIECC - entscheidend mitgeprägt und verzaubert hat.
Aus diesem Grund haben sich die Österreichische Post, die VIECC und CD Projekt RED entschlossen, einen gemeinsamen Briefmarkenblock herauszugeben, zu „The Witcher 3: Wild Hunt“.
Der „Witcher 3“-Briefmarkenblock wird am Samstag, den 22. November, auf der Vienna Comic Con präsentiert und kann vor Ort erstmals gekauft werden. Der Briefmarkenkünstler Krzysztof Domaradzki wird am Post-Stand zusätzlich den Briefmarkenblock signieren. Ab 24. November ist der Block dann in allen Postfilialen, auf onlineshop.post.at sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post erhältlich.
Der Briefmarkenblock erscheint in einer Auflage von 125.100 Exemplaren – eine Anspielung auf das Jahr 1251, in dem Ciri geboren wurde. Damit ist er fast so selten wie ein Gwent-Karten-Set aus Kaer Morhen.
Mitmachen
Wir vergeben 15 der Jubiläumsbriefmarken unter allen, die unseren Beitrag auf Instagram bis 25. November, 10 Uhr kommentieren.
Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen.
DieGewinner werden schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier.
