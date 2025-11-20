The Witcher 3 - Briefmarke

© Österreichische Post

Mitmachen und "Witcher 3"-Briefmarken gewinnen

Happy Birthday! Zum 10-jährigen Jubiläum der VIECC gibt's eine Sonderbriefmarken von The Witcher 3. Wir verlosen 15 Stück.

Die Vienna Comic Con feiert heuer ihr 10-jähriges Bestehen. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch das beliebte Videospiel „The Witcher 3: Wild Hunt“ veröffentlicht, das die Popkultur – und damit auch die VIECC - entscheidend mitgeprägt und verzaubert hat. 

Aus diesem Grund haben sich die Österreichische Post, die VIECC und CD Projekt RED entschlossen, einen gemeinsamen Briefmarkenblock herauszugeben, zu „The Witcher 3: Wild Hunt“. 

Der „Witcher 3“-Briefmarkenblock wird am Samstag, den 22. November, auf der Vienna Comic Con präsentiert und kann vor Ort erstmals gekauft werden. Der Briefmarkenkünstler Krzysztof Domaradzki wird am Post-Stand zusätzlich den Briefmarkenblock signieren. Ab 24. November ist der Block dann in allen Postfilialen, auf onlineshop.post.at sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post erhältlich.

Der Briefmarkenblock erscheint in einer Auflage von 125.100 Exemplaren – eine Anspielung auf das Jahr 1251, in dem Ciri geboren wurde. Damit ist er fast so selten wie ein Gwent-Karten-Set aus Kaer Morhen.

Mitmachen

Wir vergeben 15 der Jubiläumsbriefmarken unter allen, die unseren Beitrag auf Instagram bis 25. November, 10 Uhr kommentieren. 

Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen. 

DieGewinner werden schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier

(futurezone) | Stand: 20.11.2025, 9:00 Uhr

