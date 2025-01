Wie man mit "Energy Literacy" Heiz- und Stromkosten spart

Mit den steigenden Energiepreisen wächst auch das Bedürfnis, möglichst viel zu sparen. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn wie und wo man den Verbrauch reduzieren kann, ist von individuellen Faktoren abhängig.

Eine Studie des Massachusetts Institut of Technology (MIT) zeigte jetzt, dass es vor allem auf das richtige Wissen ankommt. Dafür erhielten Haushalte in Amsterdam Informationen zu ihrem Energieverbrauch und wurden persönlich beraten. Ein Teil der Studienteilnehmer konnte zusätzlich mit einem Smart Meter in Echtzeit ihren Energieverbrauch nachvollziehen.

