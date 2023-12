Smart Meter: Wieso sehe ich den Stromverbrauch nicht in Echtzeit?

Bis Ende 2024 müssen 95 Prozent der Haushalte in Österreich mit einem intelligenten Stromzähler ausgestattet sein. Der Ausbau geht voran , schon jetzt haben die meisten Wohnungen und Häuser einen Smart Meter. Dabei wird der Zählerstand vollautomatisch an die Netzbetreiber übertragen.

Wer das nicht will, hat die Wahl, keine laufenden Verbrauchsdaten zu übermitteln. Bei dieser Opt-out-Lösung wird der Zählerstand lediglich einmal pro Jahr an den Netzbetreiber gemeldet.

Standardmäßig werden die Verbrauchsdaten einmal pro Tag über den Smart Meter an den Netzbetreiber übermittelt und am Folgetag im Webportal abgebildet.

Der Branchenverband " Oesterreichs Energie " hat einen solchen standardisierten Adapter entwickeln lassen, der mit allen Smart-Meter-Geräten in Österreich kompatibel ist und die Live-Daten in einem Dashboard anzeigt.

Möglich wird das mit einem speziellen Infrarotlesegerät . Dieses wird am Zähler montiert. Es empfängt die Daten per optischer Verbindung und stellt sie über einen Adapter im hauseigenen WLAN zur Verfügung.

Technisch ist es allerdings durchaus möglich, den Stromverbrauch in Echtzeit auszulesen. Dafür muss man aber selber etwas tun. Wie kommt man nun also an diese Live-Analysen?

Es sei gar nicht vorgesehen , die Verbrauchswerte derart kleinteilig an die Netzbetreiber zu melden, so Haber. Das liege vor allem an den enormen Datenmengen , die bei 6,48 Millionen Zählpunkten anfallen würden. Eine Bereitstellung dieser Live-Daten sei nicht die Aufgabe der Netzbetreiber, erklärt der E-Control-Vorstand.

Adapter nicht erhältlich

Allerdings wird dieser Adapter nicht direkt an Endkund*innen verkauft, heißt es gegenüber der futurezone. Der Grund: Der Interessenvertretung fehlen die Kapazitäten für einen breitflächigen Kundensupport.

Im Sinne der Strommarktliberalisierung sei es aber auch nicht die Aufgabe der Netzbetreiber, einen solchen Adapter anzubieten, hört man aus der Branche. Es könnten aber private Unternehmen unter Abgabe einer geringen einmaligen Lizenzgebühr einen solchen Adapter verkaufen.

Ob dafür die Nachfrage groß genug ist, darf bezweifelt werden. So muss man die Option, den Stromverbrauch am Folgetag in 15-Minuten-Schritten anstatt in Tagen auszulesen, aktiv einschalten. Das wurde österreichweit bislang nur etwa bei jedem 10. Smart Meter gemacht. Das Interesse an detaillierteren Daten über den eigenen Stromverbrauch scheint enden wollen zu sein.

Energiemanagementlösungen mit Live-Daten

Außerdem – und dafür wurde die Schnittstelle eigentlich standardisiert – sollen darauf weiterführende Anwendungen aufbauen. Man denke etwa an Smart-Home-Applikationen, Anbietern von dynamischen Stromtarifen an Energiegemeinschaften oder an Anbietern von Wärmepumpen und PV-Anlagen, die die Live-Daten aus der Smart-Meter-Schnittstelle in ihre Produkte integrieren können, heißt es von "Oesterreichs Energie" gegenüber der futurezone. Und dafür werden die Echtzeitanalysen bereits genutzt.

