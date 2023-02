5 hilfreiche Tipps für den Smart Meter

Die smarten Stromzähler bieten einige Vorteile für die Kund*innen. So kann etwa mithilfe einer übersichtlichen Grafik der Stromverbrauch analysiert werden und es lassen sich damit auch Stromfresser im Haushalt identifizieren.

800.000 Smart Meter haben die Wiener Netze in ihrem Versorgungsgebiet, das neben Wien auch Teile Niederösterreichs und des Burgenlands umfasst, bereits installiert. Das ist rund die Hälfte aller Haushalte, die über die Wiener Netze mit Energie beliefert werden.

Bei den Wiener Netzen bekommt man den notwendigen Zugangsschlüssel zum Smart-Meter-Webportal automatisch in 2 einzelnen Briefen per Post zugestellt, sobald der intelligente Stromzähler installiert wurde.

Wer das meiste aus seinem Smart Meter herausholen will, muss einige Einstellungen im Webportal des Netzbetreibers vornehmen. Dazu gehört auch die Anzeige im Viertelstundentakt.

So aktiviert man die Verbrauchsanzeige im 15-Minuten-Takt:

Standardmäßig wird der Stromverbrauch einmal täglich an den Netzbetreiber übermittelt. Dieser Tagesverbrauch des Vortages wird dann auch im Smart-Meter-Webportal dargestellt. Um Stromfresser genau identifizieren zu können, empfiehlt sich der Opt-in zur Ansicht im 15-Minuten-Takt .

Nun kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis die neuen Einstellungen vom smarten Stromzähler übernommen werden. Spätestens am nächsten Tag sollte man also Zugriff auf den Stromverbrauch im 15-Minuten-Takt haben, der dann auch grafisch in Diagrammform detailliert dargestellt wird.

3. Grafik analysieren

Bei den Wiener Netzen kann man sich unter dem Menüpunkt "Grafische Darstellung" den Stromverbrauch entweder in einem Balken- oder in einem Liniendiagramm anzeigen lassen. Über der Grafik ist es möglich, die zeitliche Komponente der Verbrauchsübersicht anzupassen.

Unter der Ansicht "Tag 1/4h" sieht man dann gut, wie sich der Energieverbrauch über den Tag verteilt. Um etwaige Stromfresser zu identifizieren, sollte man auf die Kurven beziehungsweise Ausschläge nach oben achten.

Ebenso ist hilfreich, einen Blick auf die Grundlast zu werfen. Das ist jener Stromverbrauch, der zustande kommt, ohne dass energieintensive Geräte eingeschaltet sind. Normalerweise handelt sich dabei um Geräte im Stand-by-Modus oder etwa Kühlschränke. In der Regel sollte die Grundlast unter 0,05 kWh liegen.