Gas, Elektro oder Induktion: Welcher Herd am effizientesten ist

Mit Gas kochen war bisher am günstigsten. Induktionsherde verbrauchen aber weniger Energie. Was kostet am Ende weniger?

Die Energiepreise sind im Zuge des Krieges in der Ukraine bereits um ein Vielfaches angestiegen. Niemand weiß, wie teuer Strom und Gas im Herbst und Winter noch werden. Auf der Suche nach persönlichen Einsparungsmöglichkeiten bei Energieverbrauch und den damit einhergehenden Kosten, rücken dadurch auch Bereiche in den Fokus, über die man sich bisher vielleicht weniger Gedanken gemacht hat, etwa das Kochen.

Für die Zubereitung von Speisen werden laut Statistik Austria nur 2,5 Prozent des Energieverbrauchs in Österreichs Haushalten aufgewendet. Wir haben uns angesehen, ob es dennoch Optimierungsmöglichkeiten gibt und wie sich Gas-, Elektro- und Induktionsherde bei Verbrauch und Kosten unterscheiden. Könnte es etwa Sinn machen, sich ein günstiges Induktionskochfeld anzuschaffen, wenn man einen Gasherd besitzt?

Von der Erde in den Topf

Grundsätzlich ist es so, dass das Kochen mit Gas in großem Maßstab als energieeffizienter gilt. Der Grund sind die Umwandlungsverluste auf dem Weg vom Rohstoff bis zur heißen Pfanne am Herd. Bei Erdgas sind sie nur halb so hoch wie bei Strom. Wenn man die Energiemenge betrachtet, die zum Kochen am Herd aufgewendet wird, kann es aber ganz anders aussehen.

Es gibt hier große individuelle Unterschiede. Je nach Speise, persönlichen Vorlieben, spezifischen Produkten: Die Bandbreite beim Verbrauch ist sehr groß. Laut einem Vergleich der Stiftung Warentest liegt der durchschnittliche Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden (kWh) bei Gasherden doch klar über jenem von Stromherden. 600 bis 800 kWh sind es gegenüber 360 bis 430 kWh bei einem Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld (Ceran) und 290 bis 340 kWh bei einem Induktionsherd. Ein klassicher E-Herd mit gusseisernen Platten kommt auf bis zu 445 kWh. Zu dem Ergebnis, dass Gasherde mehr Energie verbrauchen, kommen auch andere Versuche.