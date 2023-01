Smart Meter: So findet ihr Stromfresser im Haushalt

Der Einbau von smarten Stromzählern nimmt, nach einigen Verzögerungen, in Österreich nun Fahrt auf. In Wien sind die Hälfte aller Haushalte bereits auf Smart Meter umgerüstet. Österreichweit müssen es nach dem entsprechenden Gesetz 95 Prozent bis 2024 sein.

Wer ein Smart Meter hat, kann seinen Energieverbrauch maximal im 15-Minuten-Takt auslesen - sofern man das möchte. Das eröffnet einem die Möglichkeit, Stromfresser im Haushalt zu identifizieren. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für den Kontostand, vor allem nach den zuletzt stark gestiegenen Energiepreisen. Wir zeigen, wie man Stromfressern auf die Schliche kommt:

1) Opt-in für 15-Minuten-Statistiken

Zuallererst gilt es an alle verfügbaren Daten zu kommen. Verbraucher*innen in Österreich haben hier üblicherweise 3 Varianten zur Auswahl: Standard, Opt-in und Opt-out. Standardmäßig wird der Stromverbrauch einmal täglich an den Netzbetreiber übermittelt. Entscheidet man sich für das Opt-out ist es nur einmal im Jahr. Um Stromfresser genau identifizieren zu können, empfiehlt sich die Opt-in-Variante. Hier bekommt man den Verbrauch im 15-Minuten-Takt.

Wiener*innen können ihre Daten im Smart-Meter-Webportal der Wiener Netze auslesen. Den notwendigen Zugangsschlüssel dafür bekommt man in 2 Briefen, die im Zuge der Umstellung auf ein Smart Meter vollautomatisch an die Haushalte geschickt werden. Alternativ kann man den Zugangsschlüssel manuell beantragen. Wie das im Falle der Wiener Netze funktioniert, ist hier beschrieben. In dem Webportal kann man das Opt-in dann in wenigen Schritten durchführen.

Echtzeitdaten zum Stromverbrauch gibt es übrigens in keinem der Fälle. Egal welche Variante man wählt, der Stromverbrauch ist immer erst am Folgetag im Webportal einsehbar. Wann genau, unterscheidet sich von Tag zu Tag, in der Regel aber im Laufe des Vormittags ab 9:00.