Warum der Stromverbrauch zu Weihnachten steigt und wie man Geld spart

Das Weihnachtsfest ist im Dezember für viele das Highlight der finsteren Jahreszeit. Der Garten wird mit Rentier-Lichterketten verschönert, in der Küche riecht es nach Zimtsternen, im Ofen backen die Kekse vor sich hin und im Wohnzimmer laufen TV, Streaming-Dienste und Spielekonsolen heiß.

Das alles führt dazu, dass zu den Weihnachtsfeiertagen zu Hause in den Wohnungen und Häusern mehr Energie verbraucht wird als an normalen Wintertagen im Dezember.

„In einem durchschnittlichen Haushalt rechnen wir ungefähr mit einer Verdopplung im Stromverbrauch, das können bis zu 10 Kilowattstunden (kWh) pro Tag mehr sein“, erklärt Martina Krobath, Energieberaterin bei Wien Energie. Würde man das auf die etwa 4 Millionen österreichischen Haushalte hochrechnen, bedeutet das rund 120 Millionen Kilowattstunden (kWh) mehr Stromverbrauch als sonst, die am Heiligabend und den 2 Weihnachtsfeiertagen verbraucht werden.

Keine Ganslspitze mehr

Früher lag der Mehrverbrauch an Energie vor allem am Kochen. Es gab die sogenannte „Ganslspitze“. Vor 70 Jahren stieg am Stefanitag zwischen 11 und 12 Uhr bei den Wiener Gaswerken der Verbrauch massiv an. Das lag daran, dass sich damals der Festtagsbraten im Rohr befand. „Diesen Effekt sehen wir heutzutage allerdings nicht mehr“, sagt Krobath im Gespräch mit der futurezone. Backrohre stellen schon seit geraumer Zeit keine übermäßige Belastung des Energiehaushalts mehr dar, sagt Krobath.



„Die meisten Backrohre sind gut abgedämmt und man kann die Empfehlung des Vorheizens, die mancherorts auf Verpackungen oder in Rezeptanleitungen noch gegeben wird, schlichtweg ignorieren“, so die Energieexpertin. „Wenn man die Umluft-Funktion verwendet, kann man die Temperatur außerdem ein bisschen absenken und die Wärme wird gleichmäßiger verteilt“, erklärt die Energieberaterin. Auch Geschirrspüler seien viel effizienter geworden über die Zeit, so die Expertin.



Was allerdings dennoch schwierig sei, ist zu messen, wieviel Energie bei einem Gänsebraten oder dem Backen von Weihnachtskeksen wirklich verbraucht wird. „Das Backrohr ist meistens fix verbaut und man kann mit einem Energiemessgerät den Verbrauch damit nicht direkt messen“, so die Expertin.