So viel mehr Energie verbraucht man zu Weihnachten

Die Ganslspitze durchs Kochen und Braten

Doch an den Weihnachtsfeiertagen wird auch im Haushalt mehr Strom verbraucht. Es kommt zu einer Verdoppelung des Stromverbrauchs. „Kochen, Braten, Backen und Festtagsbeleuchtungen führen zu diesem zusätzlichen Energieaufwand. Auch Unterhaltungselektronik ist mitverantwortlich“, so der Energieberater von Wien Energie. Hochgerechnet bedeutet das für die rund drei Millionen Haushalte in Österreich ein Plus von mehr als 90 Millionen Kilowattstunden für den Heiligen Abend und die beiden Weihnachtsfeiertage.

Früher gab es sogar beim Gasverbrauch eine sogenannte „Ganslspitze“ am Stefanitag. In den 1950er-Jahren verzeichneten die Wiener Gaswerke am 26. Dezember zwischen 11 und 12 Uhr den höchsten stündlichen Verbrauch des Jahres. Mit dem Durchbruch von Elektro-Herden sank dieser Effekt allerdings.