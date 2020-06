Lichterketten und Flat-TVs: Strom sparen zu Weihnachten

Rund um Weihnachten mehren sich die Anfragen zum Thema Beleuchtung, so Hudecek, der Privatkunden von Wien Energie telefonisch berät. Die Beleuchtung macht in der Regel jedoch nur „zwei bis drei Prozent“ an Verbrauch aus, wie der Experte erklärt. Dennoch ist sie rund um Weihnachten sicher ein nicht zu unterschätzendes Thema. Viele Österreicher schmücken ihre Wohnungen und Häuser in der Weihnachtszeit nämlich gerne mit Lichterketten. Diese verzieren dann viele Fenster, Türen und Kränze – und zu Weihnachten selbst natürlich auch die Bäume. Wer auch zu dieser Zeit seine Stromkosten im Rahmen halten möchte, sollte sich statt herkömmlichen Lichterschmuck allerdings LED-Lichterketten besorgen.

Damit lässt sich nämlich auch Strom sparen, wie Hudecek erzählt, wenn auch nicht besonders viel. „Durch LED-Lichterketten sind Einsparungen von bis zu 60 Prozent an Stromkosten möglich. In die Berechnung bereits eingeflossen ist die Tatsache, dass es bei LED-Lichterketten meistens rund die Hälfte mehr Lichtpunkte gibt als bei herkömmlichen Lichterketten.“ Allerdings umfasst eine Lichterkette maximal 100 Watt. "Wenn 100 Watt 100 Stunden brennen, dann hat man einen Verbrauch von 10 kWh entsprechend rund 1,7 Euro. Die heute üblichen Lichterketten mit LEDs haben 20 bis 25 Watt und damit verursachen sie in 100 Stunden Gesamtkosten von rund 35-40 Cent", so der Experte.Die Lebensdauer von LED-Lichterketten sei jedoch meistens größer, außerdem seien die Ketten sicherer, weil weniger Wärme entsteht. Wer Lichterketten in seiner Wohnung aufhängen möchte, sollte allerdings auf die Farbe der LED-Lampen achten. „Blau wirkt in Innenräumen äußerst kühl“, so der Experte.