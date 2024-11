Extrem starker kosmischer Jet ist scheinbar schneller als das Licht

Während das Schwarze Loch Materie seines Begleitsterns absorbiert, entstehen sogenannte Jets, also Gasströme, die an den Polen des Schwarzen Lochs ins Weltall geschossen werden. Diese bewegen sich knapp unter der Lichtgeschwindigkeit, was zu Schochwellen führt. So entstehen Photonen mit extrem hohen Energiedichten.

200 Billionen Elektronenvolt

Der Jet des 24.000 Lichtjahre entfernten V4641 Sagitarii sendet Photonen mit Energien von bis zu 200 Teraelektronenvolt aus. Zum Vergleich: Das sichtbare Sonnenlicht hat eine Energie von einem Elektronenvolt, also 200 Billionen Mal weniger.

"Die von Mikroquasaren entdeckten Photonen haben in der Regel viel niedrigere Energien als die von Quasaren", sagt Sabrina Casanova vom Institut für Kernphysik der Polnischen Akademie der Wissenschaften in einer Aussendung. "Normalerweise sprechen wir über Werte in der Größenordnung von einigen 10 Gigaelektronenvolt."