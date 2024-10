NASA entdeckt neue Art von Gammablitzen bei Gewittern

Dafür flogen Forscher der Universität Bergen, Norwegen sowie der NASA-Einrichtungen Marshall und Goddard Space Flight Center ein Flugzeug durch tropische Gewitterwolken . Die Forschungsmaschine ER-2 der NASA führte 10 Flüge in 20 km Höhe in der Karibik und in Mittelamerika durch.

Die Strahlung entsteht, weil sich positive Ladung oben in Gewitterwolken und negative Ladung unten sammelt. Das erzeugt ein elektrisches Feld , in dem Elektronen auf Luftmoleküle treffen.

Die hohe Zahl an TGFs und den neuen flackernden Gammablitzen könnte zu den wichtigsten Entdeckungen in der Gewitterwolkenforschung seit Jahrzehnten zählen, so die NASA in einem Statement. Die Ergebnisse der Studie wurden in 2 Studien im Fachmagazin Nature veröffentlicht (hier und hier).

Kurze Strahlungsausbrüche hängen mit Blitzeinschlägen zusammen

Das Team fand heraus, dass nach Gammastrahlenausbrüchen besonders häufig Blitzeinschläge vorkamen. Daher liegt die Vermutung nahe, dass im elektrischen Feld von Gewittern Kernreaktionen stattfinden, die diese hochenergetische Strahlung erzeugen.

Sie könnten neue Erkenntnisse liefern, wie Gewitter funktionieren. Das könnte ein besseres Verständnis für die Mechanik von Blitzen bringen. Die Ergebnisse sind für die Risikobewertung wichtig und um besseren Schutz vor Schäden durch Blitze zu ermöglichen.